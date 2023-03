Minister Crevits op werkbezoek op palliatieve site het Moederhuis in Roeselare, dagcentrum op komst

Op de palliatieve site Moederhuis kregen ze bezoek van Minister Hilde Crevits. Ze kreeg een rondleiding in het palliatief dagcentrum dat van start gaat in oktober, vervolgens maakte ze ook kennis met de palliatieve eenheid en het netwerk palliatieve zorg De Mantel.

“Onze palliatieve site Moederhuis is een uniek project in Vlaanderen die drie diensten samenbrengt onder een dak”, horen we van Dries Messeyne.

“Op het overleg daarna werden onze grieven met bijzonder veel aandacht en betrokkenheid beluisterd, onder andere het heikel thema van de financiering van de netwerken palliatieve zorg en MBE’s (thuiszorgequipes), maar ook het lopende hervormingstraject van de palliatieve zorg in Vlaanderen.”

“Minister Crevits beloofde ook haar engagement om in het lopende hervormingstraject met Möbius heel sterk rekening te houden met de noden en behoeften van de basis, en niet in het minst van de palliatief verpleegkundigen van De Mantel, die ze loofde omwille van hun grote expertise in de palliatieve zorg.”