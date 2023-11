Minister Crevits kent 1,5 miljoen investeringssteun toe voor Zorgpunt N in Roeselare

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van bijna 1,5 miljoen euro toe voor de bouw van een Centrum voor Ambulante Revalidatie voor het Therapeutisch Zorgpunt N in de Handelsstraat in Roeselare. In dat Zorgcentrum kunnen kinderen en jongeren terecht voor therapie en zorg. Een team van experten en vrijwilligers staan voor hen klaar.

“In het Therapeutisch Zorgpunt N in Roeselare staat een team van experten en vrijwilligers paraat voor kinderen en jongeren met een mentale of motorische handicap, gedragsstoornis, ASS enz. Er is ruimte voor verschillende therapieën, zoals psycho- of hippotherapie. Het huidige gebouw voldoet niet langer aan de noden van vandaag. De nieuwbouw zal die wel bieden, zowel voor zij die hulp krijgen als voor het personeel”, aldus Hilde Crevits.

Therapeutisch Zorgpunt N bevindt zich momenteel in de Gasthuisstraat in Roeselare, op een boogscheut van wat straks de nieuwe site wordt in de Handelsstraat. Het deel van het gebouw waar N momenteel is gevestigd voldoet niet meer aan de noden van vandaag en wordt bijgevolg afgebroken. Het nieuwbouw gedeelte wordt in de toekomst volledig voorbehouden voor het Welzijnshuis en Stad Roeselare, waardoor N – en bij uitbreiding ook Motena – op zoek moest gaan naar een nieuw onderkomen.

Kernideeën

Het Zorgpunt zal zich in de nieuwe plannen op de tweede verdieping situeren. Zowel het Centrum voor Ambulante Revalidatie als de groepspraktijk die zich richt op (jong-)volwassenen wordt erin ondergebracht. Bij het uittekenen van het nieuwe Zorgpunt spelen verschillende kernideeën straks een rol: vormentaal, minimalistisch, aandacht voor stoffen en texturen en kleuren. Zaken die in een setting als dat van N van belang zijn. Waar zowel een kind dat overprikkeld wordt door een minimum aan factoren als een kind dat nood heeft aan structuur een vertrouwensgevoel krijgt bij het binnenstappen van de ruimtes. Deze kernideeën komen dan ook terug in het algemeen onthaal, de wachtruimtes en de gesprekslokalen van de psychologen, logopedisten, ergotherapeuten en de andere medewerkers.

Anneleen Santens van Zorgpunt N: “De nieuwbouw biedt het Zorgpunt een uitgelezen kans om het gebouw op zich als therapiemiddel in te gaan zetten. Door rekening te houden met keuze voor specifiek materiaal, doordachte indelingen, kleurencombinaties enzovoort kunnen we positieve associaties opwekken en stress en angst reduceren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met ADHD/ASS ruimtelijke prikkels, zoals; licht, geluid, tast, geur, kleur, materiaal, temperatuur en zichtlijnen, op een andere manier verwerken, wat invloed kan hebben op hun gedrag. Ook volwassenen met een hoog stressniveau hebben baat bij het inzetten van de juiste prikkels. Ook het integreren van natuurlijk elementen heeft een positieve invloed op het cognitieve vermogen en kan stress verminderen waardoor minder medicatie nodig is (tot 10%). Er komt dan ook een groen dak op het gebouw dat gebruikt zal worden voor bewegingsruimte en buitentherapie.”

De kostprijs van het gebouw bedraagt bijna 4,4 miljoen euro. Voor het Zorgcentrum N voorziet Vlaams minister Hilde Crevits in een investeringssteun van bijna 1,5 miljoen euro. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Momenteel zijn de afbraakwerken afgerond en het is de bedoeling om begin 2025 te starten met de nieuwbouw die dan midden 2026 klaar moet zijn.