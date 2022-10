“Mijn prognose? Positief blijven”: Maaike Cafmeyer bezoekt ziekenhuis op Dag tegen Kanker

Frank Deboosere maakte vorig jaar het mooie weer in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis, donderdag maakte Maaike ‘Chantal’ Cafmeyer er haar opwachting op de Dag tegen Kanker.

Samen met Kom op tegen Kanker-directeur Marc Michils sloeg de West-Vlaamse actrice, die nu furore maakt als Westhoek-flik Chantal, een praatje met enkele patiënten in het ziekenhuis.

Ze poseerde ook graag voor foto’s, zoals met Eveline Wattel (52) uit Houthulst. “Ik kreeg vier maand geleden de diagnose van borstkanker en werd intussen al verschillende keren geopereerd”, vertelt Eveline. “Nog dit jaar wordt mijn tweede borst geamputeerd. Mijn prognose? Dat weet ik nog niet. Positief blijven. Of dat probeer ik toch.”

En dan helpt een babbel met lotgenoten bij koffie en taart in het ziekenhuis. “Ik werd zot tussen de diagnoses”, vervolgt Eveline. “Een rollercoaster van ‘het gaat wel goed zijn’ tot ‘ik ga dood’. Van geen zin meer, tot vechten voor je familie. De familie kan zich trouwens moeilijk inbeelden hoe ik me voel. Andere kankerpatiënten begrijpen dat beter. En bevestigen: het is oké moe te zijn, de trap niet op te kunnen, hele dag niks te doen. Het is oké het even niet aan te kunnen. Het is oké…”

Naast het BV-bezoek verwende het ziekenhuis de patiënten onder meer met een praatcafé en kunstworkshop. Er werden ook infobrochures bedeeld aan bezoekers. “We leggen uit dat ze op ons kunnen rekenen, als zijzelf of een geliefde ooit kanker zouden krijgen”, zegt Dennis Jacques, diensthoofd patiëntenbegeleiding in het ziekenhuis. (TP)