Mieke brengt eigen bordspel uit dat foute gedachten moet verdringen: “We kunnen zoveel meer doen dan alleen maar luisteren”

Een zeldzame spierziekte zorgde bij Mieke Spanhove (42) voor problemen rond eten, wandelen en ademen. Ze kon echter dankzij zelfhypnose haar symptomen grotendeels onderdrukken. Ondertussen schreef ze een boek, ontwierp ze kunst en creëerde ze een eigen bordspel. “Het bordspel moet foute gedachten uit je brein halen en nieuwe gedachten programmeren”, klinkt het.

De Oostendse Mieke Spanhove heeft een nieuw bordspel uit, maar niet zomaar een bordspel. In 2009 werd Mieke ziek. Ze was toen drie maanden zwanger. “Het ging de volgende jaren van ziekenhuis naar ziekenhuis. Ik kon amper nog eten”, duidt ze. “Ademen lukte steeds minder: ik hield nog amper twintig tot dertig procent van mijn ademcapaciteit over. Uiteindelijk kreeg ik na maar liefst drie jaar duidelijkheid. Ik kreeg de diagnose ‘myasthenia gravis’, een zeldzame ziekte waarbij er spierverlammingen optreden. Ik raakte gekluisterd aan een rolstoel en dacht zelfs al aan euthanasie.”

Tot Mieke zelfhypnose ontdekte. “Dat heeft mijn leven drastisch veranderd in die zin dat ik heel wat van de symptomen van mijn ziekte grotendeels kon onderdrukken, zonder medicijnen”, legt Mieke uit. “Ik heb ontdekt dat we met ons onderbewustzijn zoveel meer kunnen doen.”

Het leidde Mieke naar de ontwikkeling van een bordspel: ‘Het Decoder Game’. “Het is een educatief spel waarbij de speler de gids is die de dagelijks fout opgeslagen ‘codes’ uit het brein van je kind of partner haalt”, legt Mieke uit. “Je verwijdert als het ware de obstakels die je die dag bent tegengekomen. Stel nu dat een kind op school een nare ervaring heeft en daar mee zit. Na het spelen van het spel kan die nare ervaring helemaal uit het geheugen zijn. Het geeft een bevrijdend gevoel. Om het te voelen, moet je het spel echt spelen.”

Verdriet hoort bij het leven

Met het spel werk je volgens Mieke aan het geluk van je gezin. “Ik heb het zo moeilijk gehad. Ik zou geen 40 jaar worden”, aldus Mieke. “Maar ik heb me er dankzij mijn onderbewustzijn doorgeslagen. Ik ben er nog steeds. Er staan zoveel kinderen op wachtlijsten bij psychologen. Als ik dan het bordspel bekijk en wat het voor de mensen kan doen… We kunnen zoveel meer doen dan alleen maar luisteren. Met dit bordspel kunnen we die foute gedachten wegwerken. Mensen zoeken teveel naar oplossingen buiten hun lichaam en wij willen eigenlijk meegeven dat de oplossing eigenlijk gewoon in je zit. We hebben allemaal bepaalde krachten in ons om toch positief door het leven te gaan. We hoeven ons niet elke dag slecht te voelen, maar verdriet hoort bij het leven. Foute codes omzetten naar OK-codes: daar draait het om.”