Michel Nuttens (80) kan de rekening voor een rusthuis niet betalen: “Mij nooit op wachtlijst plaatsen”

In een woonzorgcentrum moeten gaan wonen, is duur. Maar wat als thuis blijven niet meer lukt en je een opname niet kan betalen? Michel Nuttens (80) uit Hoogstade zegt dat hij een langdurig verblijf niet zou kunnen financieren. “Ze mogen me nooit op de wachtlijst zetten”, benadrukt hij. Het Alveringemse ocmw stelt dat niemand aan z’n lot overgelaten wordt.

Michel Nuttens is 42 jaar actief priester geweest. Nu hij de kaap van de tachtig heeft genomen, begint hij aan wat hij zelf “zijn laatste levensfase” noemt. Michel is op dit moment nog perfect in staat om zelfstandig te wonen. Hij is recent zelfs mantelzorger geworden van zijn vroegere huishoudster Agnes die tijdelijk bij hem in woont. Maar Michel denkt wel eens na over hoe zijn laatste levensjaren zullen verlopen. Hij rekent daar bij naar eigen zeggen voor een groot stuk op de Goddelijke voorzienigheid.

Goede gezondheid

“Ik voel me momenteel in goede gezondheid”, getuigt Michel Nuttens. “Mijn mobiliteit is verbeterd en door veel te studeren, te bidden en nu zelfs een cursus kerkgeschiedenis te volgen. Op die manier probeer ik mijn verstandelijke vermogens te onderhouden. Toch zeg ik nu al dat ze mij nooit op een wachtlijst voor het rusthuis mogen zetten, om de eenvoudige reden dat ik dat niet kan betalen. In Sint-Anna Bulskamp betaal je 56,14 euro per dag, in ‘t Hoge in Alveringem 61,68 euro en in Veurne tussen de 62 en 65 euro per dag.

Kosten voor dokter, apotheek, telefoon, kapper, pedicure en de wasserij komen daar nog bij. Het inkomen van een priester volstaat als je het verstandig aanpakt. En ik ken het exacte bedrag van mijn pensioen niet, maar wat ik wel weet is dat het geen 2.000 euro per maand is, analoog met het bedrag van een rusthuisfactuur. Als parochiepriester heb ik altijd in een woning van de gemeente gewoond. Ik heb dus op mijn oude dag geen huis dat ik kan verkopen.

Angstig

De voormalige pastorie in Hoogstade is sinds begin deze maand ook de thuisbasis van Agnes Jooren, de vroegere huishoudster van E. H. Nuttens die wat hulpbehoevend is. Een kleine wederdienst voor al wat Agnes sinds 1993 voor hem en de gemeenschap gedaan heeft, zegt Michel zelf.

Een langdurige rusthuisfactuur schrikt mij af

“Het is het zorgtraject dat Agnes doorlopen heeft, dat mij angstig gemaakt heeft”, verduidelijkt Michel. “Van het ziekenhuis is ze voor revalidatie naar het Kei gegaan. In het Kei zette de sociale dienst haar zonder overleg op de wachtlijst van het rusthuis. Dat wil ik zelf liever niet. Een langdurige rusthuisfactuur schrik mij af. Ik hoop desnoods met hulp van de thuisverpleging, Familiehulp en enkele edelmoedige familieleden en buren thuis te kunnen blijven.

Laat ons zeggen dat ik de stand van mijn rekening niet vaak check, omdat ik weet dat als ik verder sober leef, ik er kom. En dat er voldoende over is om mijn sterven te betalen. Ik herinner mij immers dat de begrafenis van mijn vader alles bijeen meer dan 10.000 euro heeft gekost. Ik hoor trouwens van andere gepensioneerde collega’s dat zij op dezelfde manier het rusthuis proberen te vermijden.”

Financiële steun

“Wij laten niemand aan zijn of haar lot over”, reageert maatschappelijk assistent van de gemeente Alveringem Patrick Truwant. “In het geval van moeilijkheden bij het betalen van de rusthuisfactuur springt het ocmw bij. Uiteraard doen we in dat geval eerst een financieel onderzoek naar hoeveel de mensen precies tekort komen. Zijn er kinderen, dan kan er ook in die richting wordt gekeken, op voorwaarde wel dat er bij hen voldoende financiële draagkracht is.

Mede doordat elke rusthuisbewoner maandelijks van de zorgverzekering 135 euro krijgt, hoeft ons ocmw minder bij te springen dan vroeger. Mensen die vragen hebben rond dit thema, mogen altijd contact opnemen met mijn collega Veerle Barbier op het nummer 058/59 10 00.” (AB)