Meulebeke verscherpt coronamaatregelen

Naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen uitgevaardigd door het Overlegcomité op woensdag 22 december schakelt Meulebeke eveneens een tandje bij.

De maatregelen gaan in vanaf zondag 26 december en gelden tot 28 januari 2022.

Binnenactiviteiten zijn niet meer mogelijk, met uitzondering van de bib en sportactiviteiten waarbij geen publiek is toegelaten. De vakantiewerking op Ter Borcht gaat door zoals gepland. Tenten zijn verboden bij buitenactiviteiten.

De cultuurvoorstelling in het OC Vondel wordt afgelast en er worden eveneens geen zalen verhuurd tot 28 januari 2022.

Het zwembad Ter Borcht is wel toegankelijk maar de glijbanen mogen niet gebruikt worden. Het cafetaria en het restaurant van het dienstencentrum Ter Deeve blijven open. Het voorleggen van een CST is noodzakelijk.

Jeugdactiviteiten kunnen enkel nog in de buitenlucht. In het lokaal dienstencentrum zijn er geen activiteiten meer en is zaalverhuur onmogelijk. Studenten kunnen er nog studeren. (LB)