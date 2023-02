Met Ven’tiner@ardo laten Ardo en Het Ventiel even Restaurant Misverstand herleven

Vrijdagmiddag 3 februari schoven 24 gasten hun voeten onder tafel in Ardo waar naar het voorbeeld van Restaurant Misverstand zes mensen met jongdementie een gelegenheidsrestaurant openden. Een initiatief dat ook de komende jaren nog herhaald zal worden. Onder de mensen die mochten genieten van het lekkere eten onder meer Jan Hautekiet, voorzitter van de vzw Het Ventiel, en zanger-presentator Herbert Verhaeghe die ook zijn gitaar meebracht om het Ventiellied te brengen.

Volgend op het hartverwarmende tv-programma ‘Restaurant Misverstand heeft Ardo besloten om op structurele manier de thematiek rond jongdementie te ondersteunen. Dit in samenwerking met Het Ventiel, een vzw die met en voor mensen met jongdementie werkt.

Leander Cosijns, fabrieksdirecteur in Ardo Ardooie, kent Chris Bouckaert uiteraard. De man werkte zijn hele carrière voor Ardo en kreeg de laatste jaren van zijn carrière een aangepaste functie omdat hij toen al met jongdementie in het leven stond. Chris Bouckaert was vorig jaar een van de deelnemers aan Restaurant Misverstand. “Wij zijn ook met enkele collega’s gaan eten naar Restaurant Misverstand”, doet de directeur uit de doeken.

Straks ook naar klanten toe

“Maar we wilden ook met Ardo iets doen om die onderbelichte problematiek meer onder de aandacht te brengen. We zijn om tafel gaan zitten met de mensen van Het Ventiel en al snel werd duidelijk dat ze liever een activiteit hadden, dan dat we met centen over de brug kwamen. En dat klonk ons goed in de oren. Hier in Ardo hebben we een keuken en de ruimte om mensen te ontvangen. Zo was het idee voor ‘Ven’tiner@ardo’ geboren. Op die manier kunnen we dineren en eens ventileren tegelijk.”

Leander Cosijns ziet graten in een samenwerking op langere termijn. “We zouden dat graag jaarlijks herhalen. Nu zijn vooral de familieleden van de medewerkers uitgenodigd, maar waarom zouden we dat naar de toekomst toe niet eens kunnen doen voor klanten. Zo zouden we nog meer mensen kunnen bereiken om het taboe die rond de problematiek hangt te doorbreken.”

Zelf gemaakte bloemstukjes

Ook Gundrun Callewaert, oprichtster van het Ventiel en ervaringsdeskundige, ging maar al te graag de samenwerking met het diepvriesgroentebedrijf aan. “Al te vaak wordt jongdementie herleid tot ‘veel vergeten’. Maar het is meer dan dat. Restaurant Misverstand heeft aangetoond dat onze mensen nog veel kunnen. Voor hen is het frustrerend als je hen herinnert aan wat ze niet meer kunnen. In de keuken leren ze nog zaken bij en dat geeft hen dan weer een goed gevoel. Hier in Ardo kregen we de beschikking over een professionele keuken en kok. Drie medewerkers zijn in de keuken aan de slag gegaan, de anderen gezorgd voor de aankleding van de tafels door onder meer het maken van het bloemstukjes. De ontvangst van de klanten en het opdienen is ook voor hun rekening.”

“Het Ventiel is eigenlijk één grote familie” (Marleen Callens, dame met jongdementie)

Marleen Callens uit Ooigem is een dame met jongdementie. “Vier jaar geleden kwam ik tot de ontdekking dat er iets scheelde. Ik kon de naam van mijn kleinzoon Lucas niet onthouden. Als je dan het verdict te horen krijgt, dan komt dat hard aan. Maar ik mag niet neuten, ik kan mijn gezinswerk nog doen. Maar mijn kortetermijngeheugen functioneert niet meer zoals het moet. Alles wat we hier nu tegen elkaar staan te vertellen ben ik straks weer kwijt.”

Weer veel gelachen

Twee jaar geleden kwam ze via haar kinesist, die ook buddie is bij Het Ventiel, terecht bij de vereniging. “In het begin sta je daar wat argwanend tegenover, maar nu zou ik het niet meer kunnen missen. Het is één grote familie. Als je ‘s morgens eens minder goed gezind opstaat, dan maakt een activiteit met Het Ventiel je meteen aan het lachen. Zoals we nu hier ook veel gelachen hebben. Zelf heb ik mee geholpen in de zaal bij de aankleding. Mijn man komt straks eten, het menu oogt alvast heel lekker.”

“Ik was zenuwachtig, maar de sfeer zat meteen goed” (Peter De Wandel, Ardo-kok van dienst)

Voor dat menu stond Peter De Wandel in. Bij Ardo is hij culinary manager. “Door informatie en inspiratie kunnen we laten zien wat je met onze producten allemaal kunt doen. Door dit menu te presenteren bewijzen we dat we ook met onze diepvriesproducten naar een hoog culinair niveau kunnen gaan.”

Zelf was Peter wat zenuwachtig voor deze ongewone uitdaging. “We zijn gisterenmiddag begonnen en het ijs was al snel gebroken. We hebben ook zeer vlot gewerkt. Het voordeel om met onze producten te werken is dat je weinig kuiswerk hebt aan je groentjes. De sfeer zat meteen goed onder de medewerkers.”