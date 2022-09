Met ‘Babbelgoeste’ de boer op om taboe bespreekbaar te maken: “Jongeren moeten de stap durven zetten om te spreken over problemen”

Eerstelijnszone Houtland en Polder vzw – die het eerstelijnsnetwerk van Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout samenbrengt – pakt dit najaar uit met een nieuw project binnen ‘Babbelgoeste’. De medewerkers gaan tot bij de jongeren om psychische kwetsbaarheid en welzijn bespreekbaar te maken.

“Dat eenzaamheid onder de 16- en 23- jarigen sterk is toegenomen tijdens de coronacrisis, staat als een paal boven water. 50 procent van de jongeren en twintigers voelt zich frequent eenzaam en geeft aan mentale problemen te ervaren”, steekt voorzitter Romina Vanhooren van de ELZ Houtland en Polder van wal. “De ontwikkeling van sociale vaardigheden staan hierdoor op een laag pitje, wat op lange termijn gevolgen kan hebben om opnieuw sociale contacten te leggen.”

Concept Babbelgoeste

ELZ Houtland en Polder wil nieuwe stappen zetten in het bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheid bij jongeren en hun begeleiders in de regio. Contact met leeftijdsgenoten is belangrijk voor het ontwikkelen van de eigen identiteit. “Jongeren moeten de stap durven zetten om te spreken over problemen en hun begeleiders hebben er baat bij om gesterkt te worden in hun communicatieve vaardigheden”, pikken initiatiefnemers Kaatje Loeys en Sarah Bauwens in. “Daarom willen we als vzw investeren in dit initiatief om de mentale gezondheid van jongeren bespreekbaar te maken.”

“Vanaf september zetten we in op gratis groepssessies en vorming die we aanbieden in de onderwijs- of vrije tijdscontext”, vervolgen Kaatje en Sarah. “Zo voorzien we in vorming voor professionals als jeugdwerkers, jeugdleiding, sportcoaches, leerkrachten en leerlingenbegeleiders, die buiten de context van zorg en welzijn werkzaam zijn en regelmatig in contact komen met jongeren, met nadruk op versterking van de vaardigheden en voelsprieten van deze partners en maken de link met het bestaande aanbod.”

Interesse om een vorming in jouw organisatie of werking te organiseren? Mail naar suicidepreventie@cgglargo.be . Sessies worden georganiseerd zodra er 7 deelnemers zijn. Take Off is een gratis lessenpakket over geestelijke gezondheid dat antwoordt biedt op vragen waar jongeren écht mee zitten en het helpt geestelijke gezondheid bespreekbaar maken in de klas.

Infomobiel

Een infomobiel rijdt naar scholen om jongeren te laten kennismaken met geestelijke gezondheid, om zo het taboe te doorbreken. Heb je interesse of wil je meer info? Mail naar info@elzhoutlandenpolder.be . Ook organisaties voor jongeren binnen de residentiële setting kunnen een beroep doen op dit aanbod. (Eric Vanhooren)