Mesen wint voor de derde keer op rij de stappenclash

Mesen heeft voor de derde opeenvolgende keer en voor de vierde keer in totaal de stappenclash van Logo Midden-West- Vlaanderen gewonnen. Deze organisatie zet tijdens de maand mei de inwoners aan om zoveel mogelijk te bewegen. Mesen dankt de overwinning ondermeer aan een sterke prestatie van schepen van Sport Kim Develter met 580.886 stappen of omgerekend zo’n 450 kilometer.

Het doel van de stappenclash is om als gemeente – in verhouding tot het aantal 18-plussers in de gemeente – de meeste stappen te zetten. Stappen worden bijgehouden via de app van de organisatie. “Die app laat toe om ook andere vormen van bewegen dan stappen in te geven. Het computersysteem rekent dan een cijfer uit naar stappen.”

De Mesense schepen van Sport fietste in de meimaand dagelijks naar het VTI Ieper waar hij werkt als leerlingenbegeleider, goed voor een dagelijkse afstand van 25 kilometer. “Reken daarbij ook de afgelegde kilometers met mijn fietsclub de Bosklappers.”

Wisselbeker definitief verworven

Door de derde opeenvolgende overwinning krijgt Mesen definitief de wisselbeker. Daarbovenop wordt ook nog een beweegvriendelijk ‘surprise’-cadeau ter waarde van max. 250 euro aangeboden door de organisatie. In het verleden kreeg Mesen een trapfiets en beweegborden, informatieborden met aanmoedigende teksten om te bewegen. Diksmuide en Lo-Reninge vervolledigen het podium.