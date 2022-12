Medisch materiaal voor Oekraïne

De afdeling van het Rode Kruis in Wevelgem heeft bij de verhuizing naar de Papestraat wat materiaal op overschot. Dat bezorgden ze aan Marc Wittevrongel en Filip Ledoux uit Tielt die via de Rode Kruisvrijwilligers in Polen, het materiaal aan Oekraïne bezorgen.

Het Rode Kruis-Wevelgem is momenteel druk bezig met de verhuizing van het voormalige lokaal in de Lauwestraat naar een eigen nieuw lokaal in de Papestraat in Wevelgem. “We merkten dat we voor wat materiaal geen functioneel nut meer zagen in onze afdeling”, vertelt voorzitter Bram Maes.

“Concreet hadden wij een 40-tal brancards, twee tenten die als hulppost kunnen ingezet worden, wat medisch beademingsmateriaal, een verzorgingstafel en enkele krukken over. Via Rode Kruis Tielt zijn we in contact gekomen met vrijwilligers Filip Ledoux en Marc Wittevrongel die er maar wat gelukkig mee waren.”

Polen

De twee Rode Kruisvrijwilligers uit Tielt verzamelen medische goederen die ze transporteren naar Polen. In dat land hebben ze contacten met vrijwilligers van het Rode Kruis.

Van daaruit worden de medische hulpgoederen verdeeld naar getroffen gebieden in Oekraïne. Op regelmatige basis vertrekken beide vrijwilligers naar Polen met een lading vol met geschonken goederen, om de lokale bevolking op deze manier te helpen. Alle informatie hierover kun je vinden op de Facebookpagina ‘Medische goederen voor Oekraïne’.

(SLW)