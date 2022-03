Médéric Loyez uit Komen-Waasten zet kanker-onderzoek verder in Amerika

Zal Komen-Waasten een centrale rol spelen in de toekomst van het bestrijden van kanker en tumoren? Wie een blik werpt op het palmares van Médéric Loyez (29) zou zomaar kunnen gaan twijfelen. Wereldwijd worden zijn studies met argusogen gevolgd en binnenkort vertrekt hij richting Amerika om er zijn kennis te gaan delen.

Zal Komen-Waasten een centrale rol spelen in de toekomst van het bestrijden van kanker en tumoren? Wie een blik werpt op het palmares van Médéric Loyez (29) zou zomaar kunnen gaan twijfelen. Wereldwijd worden zijn studies met argusogen gevolgd en binnenkort vertrekt hij richting Amerika om er zijn kennis te gaan delen.

Biocaptoren, neurale sensoren en cellulaire proteïnen. De kans is groot dat je het, bij het lezen van dergelijke termen, hoort donderen in Keulen. Voor Médéric maken ze echter deel uit van zijn dagelijkse routine, die internationaal op heel wat bewondering kan rekenen.

“Ik behaalde mijn masterdiploma met als vakgebied cellulaire en moleculaire biologie”, klinkt het bij de wetenschapper. “Je kan het eigenlijk het best van al omschrijven als een manier om de werking van alle cellen in ons lichaam in beeld te brengen. Er werd op dat gebied al heel wat onderzoek gedaan, maar toch blijven we nog steeds met heel wat onbegrepen zones zitten.”

“Mijn specialisatie legde zich toe op het ontwikkelen van vezels die bepaalde veranderingen in onze moleculen en lichaamscellen kunnen detecteren. Het zou wetenschappers in staat moeten stellen om razendsnel en zonder zware ingrepen zaken zoals longkankers of tumoren te kunnen opsporen. Waar het nu vaak gaat om zware ingrepen en dure analyses, spreken we hier over iets wat in een vingerknip kan worden uitgevoerd.”

Prestigieuze beurs

Een wetenschappelijke aardverschuiving in de maak, al is er nog heel wat werk aan de winkel. In de Verenigde Staten kon Médéric alvast op meer dan voldoende interesse rekenen om zijn project verder uit te werken. “Ik kreeg de eer een prestigieuze beurs in de wacht te kunnen slepen, waardoor ik aan de Washington University kan gaan werken met een team van electronici.”

“Het zijn de mensen van de klas van professor Lan Yang die me zullen ontvangen, een wereldautoriteit in zijn vakgebied. Ik ga hen mijn biologische kennis delen en zij zullen op hun beurt dan hun vooruitgang op gebied van fiberelectronica met mij delen.”

Médéric hoopt op die manier beide werelden samen te kunnen smelten tot een toepasbaar, medisch proces. “Door het samenvoegen van deze twee takken zullen we misschien grote sprongen voorwaarts kunnen maken in het bestrijden van kanker en tumoren”, sluit hij af.

(SR)