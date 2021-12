Massagetherapeute Lieselot helpt mensen bewuster te leven

Bij Lieselot Degrande uit Geluveld kan je terecht om opnieuw vol zelfvertrouwen in het leven te staan. De natuur, coaching en massage zijn daarin belangrijke elementen.

Lieselot (37) is afkomstig uit Meldert bij Aalst, maar ze woont ondertussen op het marktplein van Geluveld. “Aan de ene kant is de markt een plek met veel beweging, maar aan de andere kant straalt het plein ook een heel rustige en gezellige sfeer uit”, aldus Lieselot, die mama is van Annabelle (7).

Lieselot volgde een kunstopleiding, schoolde zich daarna om tot schoonheidsspecialiste, en volgde ten slotte een opleiding mindfulness. “Bekijk dat gerust als een opleiding positieve psychologie”, knipoogt ze.

Puzzelstukjes

“Ik werkte fulltime als administratief bediende, maar de coronacrisis zorgde ervoor dat ik onverwachts zonder job kwam te zitten. Achteraf gezien is dit een zegen geweest, het heeft me tijd en ruimte gegeven om alles eens vanop afstand te bekijken en zo de puzzelstukjes in elkaar te plaatsen. Mijn opleiding en levenservaring zorgen ervoor dat ik me heel goed kan inleven in de moeilijkheden die mijn klanten ervaren. Uit mijn opleiding gebruik ik de creativiteit in mijn coaching en workshops. De anatomie ken ik van mijn cursus schoonheidsspecialiste, wat helpt bij het geven van massages”, vat Lieselot samen.

Lichaam leren kennen

Volgens Lieselot is massage een manier van zelfzorg, die ook bijdraagt tot een algemeen beter gevoel en een positief zelfbeeld.

“De coaching gaat bij mij verder dan enkel het praten. Ik ervaar dan ook dat mensen niet genoeg hebben aan een gesprek. Ik pas mij aan aan de persoon die voor me zit. Soms gaan we het bos in, zijn we creatief bezig, of plannen we een massage in.” Lieselot raadt aan om dagdagelijkse klachten zoals hoofdpijn, gejaagdheid, vermoeid zijn en spanning niet te negeren. Als we niet luisteren naar deze signalen, dan gaat het lichaam steeds luider roepen, met soms ziekte, burn-out of depressie tot gevolg. Ik help mensen om te luisteren naar hun lichaam en op een gezonde manier te leven, zowel lichamelijk als geestelijk.”