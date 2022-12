Mariska door dochter Marlies genomineerd als Nurse of the Year

Ze werkt al zesentwintig jaar met hart en ziel in de (ouderen)zorg en voor die toewijding wordt Mariska Wannin (48) door haar dochter Marlies nu bekroond met een nominatie als Nurse of the Year. Ze hielp dan ook niet alleen heel wat senioren, maar voerde ook een moedige strijd tegen borstkanker.

Mariska begon op 22-jarige leeftijd te werken in toenmalig revalidatiecentrum Ten Bos. Dat is ondertussen onder de sloophamer verdwenen en de diensten verhuisden naar een afdeling in de Sint-Jozefskliniek. “Zelf had ik na enkele jaren al de oversteek gewaagd naar woonzorgcentrum De Plataan vlakbij”, zegt Mariska. “Daar werk ik nu nog altijd, op een afdeling voor zwaar hulpbehoevende senioren. Ik sta er hen met raad en daad bij en geef de nodige zorg, samen met een sterk team van collega’s. Dat is niet altijd even makkelijk, want de ouderenzorg zit in de hoek waar de klappen vallen. We komen niet altijd positief in het nieuws, terwijl wij ons dag in dag uit met veel liefde voor onze mensen inzetten. Dat ook de overheid ons al eens durft vergeten doet pijn, zoals met de extra zorgpremie die andere zorginstellingen na corona krijgen, maar die ons niet te beurt viel. We laten het echter niet aan ons hart komen en doen verder. Ik vind het daarbij zeer belangrijk om een luisterend oor aan te bieden, bijvoorbeeld ook in de werkgroep palliatieve zorgen waar ik ook actief in ben.”

Het werk in de ouderenzorg kan al zwaar zijn en in mei 2018 kreeg Mariska ook nog eens te horen dat ze borstkanker had. “Het bleek een agressieve vorm te zijn, waarbij enkel een volledige amputatie soelaas kon brengen”, vertelt ze. “Later volgden chemotherapie en bestralingen. Het was een zware periode, zowel fysiek als mentaal. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van mijn collega’s. Zij stuurden me na elke sessie een bemoedigende foto met heel het team en stonden ook altijd klaar voor een babbel. Toen ik na twee jaar terug beetje bij beetje mocht gaan werken sloeg corona toe. Een moeilijke periode waarbij we ook wat mensen verloren. Achter een mondmasker moesten we de senioren helpen en vaak waren we de enige die hen nog mochten zien. Gelukkig ligt ook die moeilijke periode achter ons.”

Veerkracht

Dat Mariska zowel bij het bestrijden van haar ziekte als in de coronapandemie heel wat veerkracht aan de dag legde, noopte haar dochter Marlies Remmerie er toe haar in te schrijven voor de verkiezing Nurse of the Year van Care Talents, die elk jaar zorgkundigen uit allerlei sectoren in de bloemetjes zet. “Als er iemand is die dat verdient is het mijn mama wel”, glimlacht Marlies. “Ze wist aanvankelijk niet dat ik haar ingeschreven had, maar het moest dan ook een verrassing zijn. Ze is er altijd voor haar bewoners en na enkele turbulente jaren wil ik haar hiermee weer heel even trots doen voelen.”

Mariska was inderdaad verrast door het nieuws. “Het was even schrikken, want ik sta zelf niet graag in de schijnwerpers”, zegt ze. “Maar het is een prachtig gebaar van mijn dochter. Ik wil de nominatie vooral gebruiken om de ouderenzorg extra te promoten, want het is een sector die extra waardering verdient. We liggen vaak in de onderste schuif en worden al eens vergeten, terwijl het werk dat hier verricht wordt echt wel de moeite loont. We doen onze job met veel plezier en ik hoop dat deze nominatie ook nog eens de positieve aspecten van onze job in de kijker zet.”