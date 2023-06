Marie Vangrieken blaast 101 kaarsjes uit in Knokke-Heist

Op 21 mei 1922 werd Marie Vangrieken geboren in Charleroi. Op vrijdag 19 mei bracht schepen Astrid Mestdach haar een bezoek in het woonzorgcentrum De Noordhinder om haar namens het gemeentebestuur te feliciteren naar aanleiding van haar 101ste verjaardag.

Marie voelde zich heel fier dat ze een fleurige orchidee uit handen van de schepen mocht ontvangen. Een groot deel van haar jeugd bracht ze in Charleroi en Brussel door. Ze was de oudste van zeven kinderen. Als jongedame verhuisde ze naar Knokke om er te werken als nanny bij onder andere de families Depoortere en Cafmeyer. Hier leerde ze ook haar man kennen die een bakkerij runde. Haar echtgenoot overleed na een motorongeval. Marie heeft geen kinderen. Na haar pensioen nam ze haar intrek in een appartement in de Lippenslaan, boven juwelier Roelandt. Haar vrije tijd vulde ze hoofdzakelijk met haken en breien. Sinds oktober 2022 verblijft ze in het woonzorgcentrum De Noordhinder. (DM)