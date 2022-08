Mama organiseert benefiet voor zieke Thyren (2): “Mijn kleine jongen is zo sterk, ik doe alles voor hem”

De tweejarige Thyren Pochet uit Westvleteren liep bij zijn geboorte hersenschade op door zuurstoftekort. Praten, stappen, zelfstandig zitten… allemaal zaken die Thyren volgens de dokters nooit zal kunnen, maar zijn mama legt zich daar niet bij meer. Ze zorgt fulltime voor Thyren en ziet de kleine jongen progressie maken. Om dit financieel aan te kunnen, richtte ze ‘team Thyren’ op en begin september staat een grote benefiet ‘Walk & Ride 4 Thyren’ gepland.

“In volle weeën ben ik zelf naar het ziekenhuis van Veurne gereden. Met drie andere kinderen op de achterbank. Vraag me niet hoe, maar het kon niet anders. Alles ging heel snel. Om 00.20 uur arriveerde ik op Spoed en om 1 uur was Thyren geboren”, zegt mama Steffy Vermeulen (30). De tweejarige Thyren Pochet woont met zijn mama Steffy, broer Symen (8) en zussen Aïcha (11) en Joycie (3) in Westvleteren.

De papa van Thyren verbleef op het moment van de geboorte in Italië voor het werk. “Plots brak mijn water, voelden ze dat Thyren dwars lag en zagen ze dat de navelstreng er eerst uitkwam”, vertelt een geëmotioneerde Steffy. “De vroedvrouw sprong op het bed om Thyren met haar handen te kunnen optillen in mijn buik, zodat hij niet meer volledig zou leunen op de navelstreng. Ik had persweeën en die kon ik niet ophouden. De pijn, de angst… Het was de hel.”

Geen hartslag

Eenmaal in het operatiekwartier werd Steffy onmiddellijk onder volledige narcose gebracht. “De vroedvrouw vroeg me nog welke naam mijn zoontje zou krijgen en ze verzekerde me dat ze heel goed voor Thyren zouden zorgen. Toen ik wegdommelde, hoorde ik nog net: “We hebben geen hartslag meer”. Om 3 uur werd ik wakker met de woorden dat mijn zoontje er was. Thyren had een apgarscore van 2 bij de geboorte (hiermee wordt de algemene toestand van een pasgeboren baby gemeten, red.) en werd onmiddellijk overgebracht naar Brugge.”

Tal van onderzoeken werden uitgevoerd om de toestand van Thyren in kaart te brengen. “Op de hersenscan zagen ze dat Thyren hersenschade had opgelopen, hoogstwaarschijnlijk door zuurstoftekort tijdens de geboorte.”

Verpleegkundige Daniela Pereira Alves met de kleine Thyren. © LB

De jonge knaap wordt 3 jaar in oktober. “De dokters zijn niet zo positief over zijn toekomst. Thyren zal nooit kunnen praten, stappen, zelfstandig zitten… Maar wij geven niet op! Thyren is mentaal heel sterk. Hij begrijpt wat je zegt, wat je vraagt… We zullen ervoor zorgen dat alles haalbaar wordt voor Thyren. Vandaar dat ik ook Team Thyren heb opgestart om zo alle kosten te kunnen financieren”, zegt Steffy. “Thyren verblijft fulltime thuis en ik neem alle zorg op mij. Dat doe ik met plezier en daarom ben ik ook huismoeder. Thyren leert enorm snel en veel met één op één begeleiding. Hij kon in september starten in het gewone onderwijs met mij als assistente, maar jammer genoeg heeft de school afgehaakt. Momenteel ligt thuisonderwijs op tafel.”

“Thyren krijgt vier keer week neurologische therapie bij De Lettergreep. Thuisverpleging Daniela komt twee keer per dag om zijn sonde te verzorgen. De ergotherapeut komt wanneer nodig en zo ook de logopedie. Alle zorg kost veel geld en er komen grote kosten aan. De aangepaste wagen die we zullen moeten aankopen bijvoorbeeld”, zegt Steffy.

“Thyren leert momenteel om met een elektrische rolstoel met Adremo hoofd-voetbediening te rijden en dit doet hij zeer goed. Hij heeft een speciale hoofdsteun waarbij hij bijvoorbeeld een praatknop kan activeren, speelgoed kan laten draaien, de laptop kan bedienen”, aldus Steffy. “Er is ook nog een speciale verzorgingstafel die er moet komen met badzitje, tillift… Van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap krijgen we 1.900 euro. Maar als je een deftige tafel wil, kom je al gauw aan 3.000 euro. Mijn huis zal moeten verbouwd worden. Ik krijg een leefloon via het OCMW. Ik had geen andere keuze toen hun papa vertrok.”

Ijzerinzameling

Via Team Thyren probeert mama Steffy de extra kosten op te vangen. Team Thyren zamelt ijzer in. “De steun van andere mensen is hartverwarmend.” IJzer doneren, kan in de oude bakvriezer bij Thyren thuis langs de Eikhoekstraat 38 in Westvleteren.

Thuisverpleging Daniela en MTC Freebikers organiseren de benefiet ‘Walk & Ride 4 Thyren’ op zaterdag 3 september.“Ik weet nog goed toen Steffy mij contacteerde voor zijn medische zorg. Soms voel je je zo machteloos en wens je dat je meer kan doen voor die persoon. Hij is een vechter, onze kleine superman”, zegt verpleegkundige Daniela Pereira Alves. “Via deze benefiet kan ik iets meer doen voor Thyren dan alleen mijn job.”

Daniela besloot om een benefiet te organiseren. Om dat organisatorisch mogelijk te maken, schakelde ze de hulp in van haar schoonbroer Anthony De Graeve die voorzitter is van MTC Freebikers. “Als sportieveling wilde ik een loop- en wandeltocht organiseren rond de Pallingbeek in Ieper. Door de samenwerking met MTC Freebikers werd ook een motorrit, in groep of solo, georganiseerd. Er is een maaltijd voorzien, een kinderdorp met tal van animatie en ‘s avonds zijn er ook optredens van The Guy and I, Slowtrain en Gravity.”

Walk & Ride 4 Thyren is er op zaterdag 3 september in feestzaal Te Velde, Rijselseweg 61, in Ieper. Inschrijvingen voor de motorrit kost 5 euro ADD of VVK via mtcfreebikers@outlook.com. Inschrijvingen voor de wandeltocht van 8 km kost 8 euro ADD of VVK via daniela.thvpk@gmail.com. De maaltijd kost 15 euro voor volwassen en 10 euro voor kinderen. Inschrijven gebeurt enkel in VVK via mtcfreebikers@outlook.com of daniela.thvpk@gmail.com. Inschrijven in voorverkoop kan tot 27 augustus.