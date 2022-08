Magdalena uit Oudenburg mag 101 kaarsjes uitblazen

In Seniorcity Wenduine werd Magdalena Declerck in de bloemetjes gezet. De kranige 101-jarige woonde tot voor een jaar of twee nog zelfstandig thuis in Oudenburg. “Van kloeke afkomst”, klinkt het bij haar trotse nageslacht.

Magdalena werd geboren in Snellegem en ging al op haar zestiende aan de slag bij een kleermaker in de Alfons Pieterslaan in Oostende. Ze was ook dienstmeisje. “Meid van alle werk”, zegt Magdalena met de glimlach.

Haar levensmotto: “altijd tevreden zijn”.

“Magdalena staat inderdaad nog heel positief in het leven. Ze is een voorbeeld voor de andere bewoners”, klinkt het in de residentie. Magdalena haar man Roger overleed twee jaar geleden, op zijn zevenennegentigste. Zoon Jacques zorgde voor vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. (WK)