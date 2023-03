Lymfeklierpatiënt Jasper Decock zamelde 15.000 euro in voor strijd tegen kanker:“Ik geniet nu meer van kleine dingen”

Anderhalf jaar na zijn diagnose heeft lymfeklierpatiënt Jasper Decock (29) al 15.000 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en het leukemie-georiënteerde Fonds SuperNils. Sinds eind december is Jasper zelf kankervrij. “Wat ik aan mijn lotgenoten zou willen meegeven? Sluit je niet op, probeer te praten met anderen. Kanker hebben zou geen taboe meer mogen zijn.”

Jasper Decock (29) uit Beveren-Lei voelde eind 2021 plots een bobbel aan zijn hals. Na een bezoek aan de specialist kreeg hij de pijnlijke diagnose te horen: lymfeklierkanker, mét de nuance dat de ziekte behandelbaar was. Maandenlange en intensieve chemobehandeling brachten de projectleider bij Comfort Home in Tielt er uiteindelijk weer bovenop. In december 2022 werd Jasper zelfs kankervrij verklaard.

“Ik wist vrij vlug waar ik aan toe was na de diagnose. Na een week was alles uitgeklaard, en onmiddellijk wist ik dat ik te genezen was. Die positieve insteek heeft me enorm geholpen”, vertelt Jasper.

De Waregemnaar benadrukt de goede zorgen die hij in het UZ Gent kreeg. “Toen ik er voor de eerste keer kwam, zat de afdeling hematologie volledig vol. Ik lag een week in de afdeling orthopedie. Daarna pas kon ik in de hematologie terecht. Je merkt dat de zorgkundigen het daar in de vingers hebben om kankerpatiënten te behandelen. Ook voor je mentale welzijn wordt gezorgd. Ze nemen daar echt de tijd voor je. Het zijn halve psychologen zeg maar.”

Acht chemosessies van een week, met telkens twee weken rust, maakten van de behandeling een zware periode. “Maar ik denk dat het voor mijn vrouw Jolien (31) soms zwaarder was dan voor mezelf. Fulltime werken, twee kindjes: Julien (4) en Cosette (1,5).. Maar het leven gaat door hé. Ik heb enorm veel steun aan hen gehad. Ook aan mijn ouders, die voortdurend in de bres sprongen.”

In het UZ Gent hebben ze het echt in de vingers om kankerpatiënten te behandelen. Ook voor je mentale welzijn wordt gezorgd. Het zijn halve psychologen zeg maar

Ondertussen staat Jasper alweer op zoals vroeger. “Ik heb al een vakantie in de Ardennen achter de rug en heb me zelfs aan skydiven gewaagd (lacht). Mijn lichaam heeft zich hersteld, maar er zijn nog sporen van de ziekte achtergebleven. Ik heb van die momenten dat ik alles vergeet bijvoorbeeld en ik ondervind ook vaak een zware vermoeidheid. Maar ik heb geluk, de laatste check-up bij de dokter was positief. Of ik anders in het leven sta dan voor de ziekte? Ja, toch wel. Ik geniet nu veel meer van de kleine dingen, van de momenten waarop je je écht goed voelt.”

Jasper (derde van links) overhandigde onlangs nog een cheque van 10.000 euro aan het UZ Gent, voor het Fonds SuperNils. © ELD

Kameleoncocktail

Naarmate Jasper meer lotgenoten leerde kennen, groeide het idee om hen een hart onder de riem te steken. Daarom richtte de Waregemnaar, samen met zijn broers Stijn en Stef, de VZW Kameleoncocktail op. De drie broers organiseren gratis evenementen voor kankerpatiënten waarbij ze op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met elkaar.

“Bij lotgenoten heb ik vaak maar één woord nodig”, vertelt Jasper. “Ze begrijpen me, en ik begrijp hen. Er is meer dan kanker alleen. Veel mensen voelen zich schuldig als ze een normaal gesprek hebben. Ze verwijzen ook vaak naar de ziekte. Daarom heb ik VZW Kameleoncocktail opgericht. Kameleon verwijst naar het gezwel dat zich in mijn lichaam camoufleerde. De cocktail duidt op de chemokuur, het mengsel dat de boosdoener moest verslaan.”

De VZW zou ook geld inzamelen om het onderzoek naar kanker te steunen. “Zo werd bijvoorbeeld een foodtruckfestival georganiseerd in VTI Menen, mijn vroegere school”, aldus Jasper. “Op de Levensloop voor de Stichting tegen Kanker schreven we met Kameleoncocktail 72 lopers in. Daar hebben we 2.500 euro ingezameld. Én we hebben ook een verkoop gehouden van wenskaarten en sleutelhangers.”

Vrijdag ga ik nogmaals op consultatie, en bij groen licht mag ik fulltime beginnen werken (glimlacht). Ik kijk er echt naar uit

Uiteindelijk zamelde Jasper maar liefst 15.000 euro in met de acties van Kameleoncocktail. Zo’n 10.000 euro werd overhandigd aan het UZ Gent, voor het Fonds SuperNils. Dat fonds, dat onder leiding staat van professor dokter Tessa Kerre, verzamelt financiële steun om onderzoek te doen naar leukemie bij kinderen en volwassenen. Kameleoncocktail schonk ook 2.500 euro aan de Stichting tegen Kanker en hetzelfde bedrag aan Kom op tegen Kanker.

“En onze acties zijn niet afgelopen”, vertelt Jasper enthousiast. “Op 13 oktober houden we onze tweede comedy night, dit keer in de nieuwe zaal in het gemeenschapscentrum ‘GC Gilwe’ in Geluwe. Na de eerste geslaagde editie willen we dit zeker jaarlijks laten terugkomen. We bieden dit evenement gratis aan voor mensen die met kanker strijden of die de ziekte reeds overwonnen hebben.

© ELD

Voortgestuwd

Jasper blijft zichzelf verder uitdagen. Zo geeft hij binnenkort een voordracht in het VIBSO in Waregem, waar hij twee uur zal praten over zijn ziekte. Als oud-volleyballer bij Geluwe en Wervik verlegt hij ook op fysiek vlak zijn grenzen. “Zondag 19 maart nam ik deel aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker in Deinze. Daar nam ik een rondje van tien kilometer voor mijn rekening. Ik heb er enorm van genoten. Er waren heel veel mooie momenten. De minuut stilte voor de start, de groepssfeer, de ambiance, het samen over de meet komen… We werden voortgestuwd door de supporters: fantastisch.”

De uitdaging vergde heel wat voorbereiding. “Ik volgde eerst een revalidatietraject in AZ Groeninge in Kortrijk, daarna kwam ik bij STERKK terecht, een programma dat een aanvullend beweegtraject voor ex-kankerpatiënten na de oncologische revalidatie aanbiedt. Het is ook een uitdaging op de lange termijn. Zo doe ik mee aan de Antwerp 10 Miles op 23 april. In juni staat de Caaap-triatlon van Kortrijk op mijn programma.”

“Bij lotgenoten heb ik vaak maar één woord nodig. Ze begrijpen me, en ik begrijp hen. Er is meer dan kanker alleen

Jasper voelt zich stilaan weer helemaal de oude. Straks mag hij misschien weer voltijds aan het werk als projectleider. “Ik ben al een tijdje halftijds aan de slag. Vrijdag ga ik nogmaals op consultatie, en bij groen licht mag ik fulltime beginnen werken (glimlacht). Ik kijk er echt naar uit. Na een periode waarin ik wat afgesloten was van de buitenwereld zal me dat heel veel deugd doen. Wat ik nog aan lotgenoten zou willen meegeven? Goh, sluit je niet op, zou ik zeggen. Probeer met anderen te praten over je ziekte, over hoe je je voelt. Kanker zou geen taboe meer mogen zijn.”