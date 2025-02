Luc Vansteelant wordt nieuwe voorzitter van steeds uitgebreidere afdeling Rode Kruis Zwevezele: “Nieuwe jonge leden zijn onze rijkdom”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie kondigde Rode Kruis Zwevezele Luc Vansteelant aan als de nieuwe voorzitter, in opvolging van Marijke Dedecker. “We zijn superfier op onze resultaten in 2024, nu de werking wordt uitgebreid met Lichtervelde en Ruiselede,” aldus Vansteelant. De organisatie verstrekte liefst 171 keer hulp, presteerde 1948 uren en zette in totaal 698 vrijwilligers in.

Rode Kruis Zwevezele dekt al geruime tijd de lading niet meer. Niet alleen wordt de organisatie ingezet in Zwevezele en Wingene, maar kwamen daar recent ook Lichtervelde en Ruiselede bij. “Mensen denken vaak dat we alleen lokaal werkzaam zijn, maar dat klopt niet”, vertelt de nieuwe voorzitter Luc Vansteelant.

“We werken zowel binnen als buiten de provincie. Zo verlenen we bijstand in bijvoorbeeld voetbalwedstrijden van Club Brugge en Cercle Brugge, duiken we regelmatig op in muziekfestivals zoals Cactus en Dranouter en werden we zelfs gevraagd voor het ophefmakende concert Rammstein in juni vorig jaar in Oostende. De tijd dat we alleen onder de kerktoren actief waren, is voorbij.” Het Rode Kruis gaat zelfs internationaal, want recent trok de Tieltse afdeling met ziekenwagens naar Oekraïne, om gewonden aan het front weg te halen.

Zelfs terrorisme

Zowel de nieuwe voorzitter Luc Vansteelant (63) als de vorige voorzitter Marijke Dedecker (47) hebben al heel wat Rode Kruis-jaren op de teller: 31 jaar voor Marijke en liefst 46 jaar voor Luc. “Ik heb de voorbije 15 jaar de organisatie enorm zien veranderen”, vertelt Vansteelant.

“We zijn gegroeid in de breedte en professioneler geworden met diensten zoals Hulp, Bloedafnames, Vorming en Jeugd. Een recent voorbeeld van professionalisering is het feit, dat onze ziekenwagen voortaan uitgerust is met ‘Tactical Emergency Medical Support’-materiaal, kortweg TEMS. Dat is een speciale uitrusting in geval van terrorisme en aanslagen, om extreem zware verwondingen te verzorgen.”

Wij-gevoel

Naast een uitgebouwd bestuur, beschikt de hulporganisatie ook over een penningmeester (Marleen Cloet), een econoom (Lieve Hoorne), een PR-verantwoordelijke (Michiel Decloedt) en een hoofdarts (Wouter Lejaegere). “Ik herinner me dat het Rode kruis Zwevezele in 2005 op sterven na dood was”, vertelt Marijke Dedecker.

“We telden nog amper vijf leden. Maar we hebben ons herpakt en vandaag tellen we opnieuw 69 leden. En opvallend: ondanks de groei slagen we er toch in het wij-gevoel te koesteren.”

Hartveilig

In tegenstelling tot sommige verenigingen slaagt de afdeling Zwevezele erin jonge mensen aan te trekken. “Liefst een derde van onze medewerkers is jonger dan 30 jaar”, laat Vansteelant weten. “Dat we kunnen rekenen op zoveel jong volk is onze rijkdom.” Burgemeester Lieven Huys benadrukte in zijn toespraak, dat Rode Kruis Zwevezele ook een belangrijke rol heeft gespeeld, om van Wingene een hartveilige gemeente te maken.

“Het rijtje hartveilige verenigingen is ondertussen indrukwekkend”, aldus Huys. Hij vermeldde onder meer Kickboxing Wingene, judoclub Kodokan, WTC De Snelle Bellen, voetbalclub KSKV Zwevezele, Okra, petanqueclub De Schakel… Een vereniging mag zich hartveilig noemen, als tien procent van zijn leden een opleiding volgt in reanimeren en defibrileren.

Feestjaar

Tenslotte werden voor de gelegenheid een aantal vrijwilligers gehuldigd en een aantal EHBO-cursisten in de bloemetjes gezet. Volgend jaar wordt bijzonder, want dan bestaat Rode Kruis Zwevezele 55 jaar. Het vijftigjarig bestaan kon immers nooit gevierd worden, omwille van corona. Een extra reden om van 2026 iets bijzonders te maken. (GGM)