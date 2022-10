Louise Dendoncker start kinepraktijk Kine-Kuur

Op het Kerkplein 16 opende Louise Dendoncker kinepraktijk Kine-Kuur. “Ik studeerde af in 2020 aan de KU Leuven en volgde kinetherapie en revalidatiewetenschappen”, vertelt Louise Dendoncker (26).

“Ik werkte bij diverse praktijken en zo deed ik de nodige ervaring op. Toen het pand, het voormalige bloemenwinkeltje Bellini, vrij kwam zette ik de stap om mijn eigen praktijk op te richten. De locatie straalt rust en gezelligheid uit en is niet al te groot. De ligging is ideaal: ik ben een rasechte Wingenaar en Wingene ligt mij na aan het hart. Tijdens mijn ervaringsjaren heb ik mij verdiept in enkele specialisaties. In mijn praktijk kan iedereen die hulp nodig heeft bij mij terecht voor algemene kini, orthopedische kini en revalidatie, manuele behandelingen, dry needling, lymfedrainage en pre- en postnatale kine.”

“Naar de toekomst toe staan er meerdere opleidingen in mijn agenda. Binnenkort start ik met de opleiding Shiatsu, een Japanse massagetechniek waarbij relaxatie ten volle tot zijn recht komt. In mijn praktijk zal ik ook de nodige aandacht schenken aan stressproblemen.” (NS)

Louise werkt enkel op afspraak, huisbezoeken zijn mogelijk. Bereikbaar op 0493 58 97 04 of via info@kine-kuur.be. Op haar Facebookpagina kan je ook haar updates terugvinden.