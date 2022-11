Longpatiënten fietsen tegen ziekenhuispersoneel én toprenners tijdens COPD-dag: “Onbekende ziekte in de kijker zetten”

Op 16 november vond wereldwijd de COPD-dag plaats. In het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis organiseerde men een fietsmarathon waarbij het personeel het opnam tegen enkele patiënten die chronisch obstructief longlijden. Om het spannend te maken zakten profwielrenners Tim Declercq en Sep Vanmarcke af naar Waregem, om samen met alle deelnemers de vrij onbekende ziekte meer aandacht te schenken.

De afkorting COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease, chronisch obstructief longlijden dus. “Dat is een ziekte waarbij de luchtwegen geleidelijk aan vernauwen en ontsteken waardoor patiënten meer slijm produceren, meer hoesten en last hebben van kortademigheid”, verduidelijkt longarts Sarah Bostoen. “Door COPD wordt het moeilijker om inspanningen te leveren en sommige patiënten hebben zelfs extra zuurstof nodig.”

De ziekte is gerelateerd aan rookgedrag of andere toxische stoffen die men bijvoorbeeld beroepsmatig kan oplopen. Men schat dat er in België maar liefst 680 tot 800.000 (!) mensen aan COPD lijden. “Maar de diagnose is slechts bij zo’n 300.000 patiënten gekend. Bij het grote merendeel wordt de ziekte dus niet goed behandeld. Daarom werd de COPD-dag in het leven geroepen, om de aandoening in de kijker te zetten. We hopen dat het bij sommigen een belletje doet rinkelen en ze hun huis- of longarts contacteren om zich te laten onderzoeken.”

National Bike Challenge

In ons land namen woensdag 26 ziekenhuizen deel aan de National Bike Challenge. Het O.L.V. van Lourdesziekenhuis in Waregem was een van de vijf West-Vlaamse initiatiefnemers. “Vandaag organiseren we in de inkomhal een fietsmarathon van vier uur waarin het personeel het opneemt tegen enkele longpatiënten. Het is een kleine, ludieke competitie om meer aandacht te vragen voor COPD”, zegt dokter Bostoen. “De patiënten werden daarbij ondersteund door een fysiotherapeut.”

Ik zet mij graag in voor zo’n acties, zeker in mijn eigen streek – Sep Vanmarcke

Het personeel moest met een zware rugzak en/of groot masker fietsen. Op die manier werd de inspanning lastiger en kon men aan den lijve ondervinden hoe de patiënten die tien minuten fietsen aanvoelen. Om de actie een duwtje in de rug te geven, werden twee West-Vlaamse topwielrenners uitgenodigd. Tim Declercq, ploegmaat van wereldkampioen Remco Evenepoel, en Anzegemnaar Sep Vanmarcke zakten af naar het Waregemse ziekenhuis.

“Ik zet mij graag in voor zo’n acties”, vertelt Vanmarcke. “Zeker in mijn eigen streek. Het is een vrij onbekende ziekte en dus is het belangrijk om er vandaag extra aandacht aan te schenken, en het bereik van de actie te vergroten.” Sep nam het op tegen Carlos Gabriëls, die ook in Anzegem woont. Met een zware rugzak en masker voor Sep begonnen de twee aan hun ‘wedstrijdje’.

Ademnood

“Ik had die eindversnelling niet moeten doen, ik zweet er behoorlijk door. Ik wou Carlos nog inhalen maar hij was te sterk”, reageerde Vanmarcke na de inspanning. “Het masker gaf wel een groot effect, zeker als je iets harder gaat fietsen, dan kom je sneller in ademnood. Als wielrenner zit je ook vaak in ademnood, maar dat is in volle inspanning. Wij weten dus hoe dat voelt, maar voor de mensen die aan COPD lijden, is het helaas dagelijkse realiteit.”

Ook Tim ‘El Tractor’ Declercq moest een truitje uittrekken na het fietsen. Hij kwam met de fiets naar Waregem en moest nog een heel eind terug naar Houthulst. “Deze tien minuten zal ik toch in mijn trainingsschema moeten opnemen”, lachte hij. “Het was bijzonder om met die extra ballast te fietsen. Veel renners hebben last van inspanningsastma, maar dat is heel onschuldig. Het was alvast leuk om even deel te nemen aan een actie om deze ziekte in de kijker te zetten.”

Voorzitter Vic Nevelsteen (80) van COPD vzw was tevreden met de grote belangstelling. “Onze patiëntenvereniging bestaat sinds 2016. We organiseren verschillende evenementen om de ziekte onder de aandacht te brengen, vandaag was alvast een succes.” In 2005 kreeg Vic zelf de diagnose. “Ik had er iets over gehoord op de radio, en uit onderzoek bleek dat ik COPD had. Helaas heb ik 48 jaar lang gerookt, dat zal de boosdoener geweest zijn.”

“Met onze vzw organiseren we sociale en sportieve activiteiten voor longpatiënten. Want het is heel belangrijk om actief én sociaal te blijven. Als je in een hoekje kruipt, kan men meteen jouw kist bestellen.”