Lokale politie Damme/Knokke-Heist zet in op hartveiligheid met aankoop van drie mobiele AED’s

De lokale politie Damme/Knokke-Heist kocht drie mobiele, automatische externe defibrillatoren (AED’s) aan. De toestellen zijn ingebouwd in drie politieauto’s waaronder de snelle interventiewagens.

Het politieteam koos al in 2017 voor een uitbreiding van haar EHBO-aanbod met de aankoop van twee vaste AED’s. Deze toestellen hangen in de publieke ontvangstruimte en het cellencomplex van het politiecentrum.

Vaste AED nog maar één keer gebruikt

“Ons politieteam vindt hartveiligheid belangrijk en voorziet daarom ook drie mobiele toestellen”, verduidelijkt intern preventieadviseur Phil Cardinael. “Gelukkig hebben we de vaste AED’s nog maar één keer moeten gebruiken.”

Voor de aankoop en verdere ondersteuning werkt de politie samen met Cardioservice. Het kostenplaatje voor de mobiele toestellen van Philips bedraagt 4.400 euro (inclusief btw).

Een AED is eenvoudig in gebruik, maar het is aangeraden een basisopleiding ‘EHBO en reanimatie’ te volgen. Zo voelt de hulpverlener of omstaander zich op zijn gemak bij het uitvoeren van de handelingen. In totaal volgde 70 procent van de medewerkers een training via het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV).

“De opleiding was ook heel waardevol omdat we meer inzicht kregen in hoe we het best kunnen handelen tijdens overdrachtsmomenten met andere hulpdiensten. Zo kunnen we de samenwerking verbeteren”, zegt de interne preventieadviseur. “Elk jaar voorzien we een opfriscursus om de kennis up-to-date te houden.”