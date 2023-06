Lessenreeks cardiodance was een succes

De Gezinsbond Reninge organiseerde in mei een lessenreeks cardiodance. Drie donderdagavonden palmden ze hiervoor het dorpsplein van Reninge in. Het was een grandioos succes. De leden van de Gezinsbond Reninge dansten zich de ziel uit het lijf tijdens een lessenreeks cardiodance. “Cardiodance is een intervaltraining-fitness-dance-workout in tabatastijl waarbij je als dansend aan je conditie en een strakker lichaam werkt”, legt Fien Naeyaert, voorzitster van de Gezinsbond Reninge, uit. “Je danst een vol uur op opzwepende muziek onder begeleiding van een enthousiaste dansleerkracht.” De lessen konden telkens rekenen op een dertigtal aanwezigen. “Wat een energie, wat een feestje”, blikt Fien Naeyaert terug. “De cardiodance was een succes. Bedankt aan alle enthousiaste sporters en aan Gianna en Cindy voor het geven van de lessen. Zeker voor herhaling vatbaar.” (KVCL/gf)