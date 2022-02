Lessen reanimatie voor leerlingen basisschool ‘t Veld

Op vrijdag 18 februari gingen de laatste reanimatielessen door in de vrije basisschool ‘t Veld. Hieraan gekoppeld ontvingen de leerlingen een diploma en kregen de deelnemende scholen hun kwaliteitslabel.

“Als hartveilige gemeente besliste het college van burgemeester en schepenen om de lokale lagere scholen die het project reanimatie op school integreren in hun lessenpakket, financieel te ondersteunen. Die financiële ondersteuning bedraagt 1.850 euro. De deelnemende basisscholen: Sint-Amandus, De Paanders, ‘T Veld en Marialoop”, aldus Rik Priem, schepen van Welzijn.

Sensibiliseren

“Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat deze reanimatielessen een positieve impact hebben bij jongeren”, pikt Anneke Dejonghe, schepen van Onderwijs, in. “Hoe eerder men dus deze kennis en vaardigheden aangeleerd krijgt, hoe beter. We starten deze lessen in alle zesde leerjaren van de basisscholen. Het is dan de bedoeling dat hier tweejaarlijks een vervolg op komt. De voorbije week kregen dus alle zesdeklassers onder deskundige begeleiding deze reanimatielessen. De kinderen leren in twee uur tijd op een interactieve manier alles over reanimatie. Op het einde van deze sessie volgt er een schriftelijke en praktische proef en ontvangen de leerlingen hun eerste diploma van levensreddend handelen. Met dit project willen we mensen sensibiliseren en bewust maken van het belang van EHBO.”

Herhaling

“Het was een boeiende les”, knikt Robbe, leerling van de zesde klas van juf Sien. “Ik onthoud vooral dat reanimeren niet gemakkelijk is. Het vergt een echte inspanning om het juiste ritme aan te houden, om de precieze druk uit te oefenen op het slachtoffer en om geconcentreerd te blijven tijdens het reanimeren. Maar je kunt hier wel levens mee redden, dus vind ik het zeker belangrijk om deze trainingsmomenten in de toekomst nog eens te herhalen.” (LB)