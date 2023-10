Leerkrachten kleuter- en lagere scholen volgen reanimatiecursus

Op vraag van het lerarenteam kwamen medewerkers van het Rode Kruis Trees Coulier, Nancy Van Beneden en Guido Cattaert 22 leerkrachten van de Sint-Pietersschool in Adinkerke (kleuter en lager) en De Panne (kleuterteam) en het kleuterteam van de Marktschool en de Oosthoekschool een reanimatiecursus geven. “We leerden ook met een AED-toestel werken. Jammer genoeg hangt het dichtste toestel aan het station of aan de gemeenteschool in Adinkerke en het gemeentehuis. We leerden vooral de stappen die je moet volgen als iemand bewusteloos is en ook de techniek van het reanimeren werd ons aangeleerd. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen ook deze cursus in de lessen”, zegt directeur Trees Gheysen. (MVO)