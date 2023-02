Laura zoekt 9.000 euro om haar mama met borstkanker te helpen: “In Nederland betalen ze cannabiskuur terug, hier niet”

Een leven met borstkanker, 1 op 9 Belgische vrouwen krijgt er ooit mee te maken. En wanneer de reguliere behandelingen niet meer aanslaan, gaan sommige patiënten alternatieve therapieën opzoeken. Om de cannabiskuur van haar zieke moeder te kunnen bekostigen, startte Laura Talloen (30) uit de Kortemarkse deelgemeente Handzame een crowdfunding op: “Mama heeft zich misschien al neergelegd bij haar lot, maar ik kan nog niet opgeven.”

Vijftien jaar geleden ontdekte thuisverpleegster Chantal De Cuyper uit Varsenare bij Jabbeke een knobbeltje in haar borst. Het bleek al snel om een kwaadaardig exemplaar te gaan. Om de borstkanker te bestrijden, werden meteen alle wapens ingezet: chemo, bestraling, verwijdering van lymfeklieren en zelfs een dubbele borstamputatie. De behandeling sloeg aan, in 2010 was de toestand van Chantal stabiel, tot grote opluchting van dochter Laura en de rest van het gezin. De rust was echter van korte duur. “In 2016 is mijn moeder hervallen, de kanker was uitgezaaid naar haar borstbeen en de klieren in haar hals”, zucht Laura.

“Al 15 jaar is mama aan het strijden, maar nu heeft ze de moed een beetje opgegeven”

“Kort daarna kreeg mijn vader te maken met een gesprongen aneurysma in zijn hersenen, met epilepsieaanvallen en hersenschade als gevolg. Terwijl mama opnieuw zware chemobehandelingen onderging, moest ze tegelijk zorgen voor papa die steeds afhankelijker werd. Hij kon niet meer alleen blijven, waardoor ze verplicht was om hem soms naar een dagcentrum te brengen.” De komende jaren werden getekend door een stevig jojo-effect. “De chemo hielp wel, maar nooit voor langer dan zes maanden. De tumormarkers verdwenen even, maar kwamen bijna even snel weer terug. Een echte uitputtingsslag voor mama, leven van scan tot scan. Ze werd gewoon geleefd door haar ziekte.”

Wietolie

Een zoveelste mokerslag volgde in 2020: de kanker was uitgezaaid naar de lever van Chantal. Wekelijkse chemo zou dit moeten bestrijden, maar het mocht niet baten. Vorige zomer bleek dat Chantals leverkapsel langzaam maar zeker aan het afbrokkelen is en de kanker steeds in versneld tempo terugkomt. “Afgelopen zomer lieten de dokters weten dat mama waarschijnlijk nog één jaar te leven had. Op dat moment ben ik online beginnen lezen over bepaalde cannabiskuren. Ik kwam zoveel getuigenissen tegen, zowel positieve als negatieve, maar ik overtuigde mama om het een kans te geven”, vertelt Laura. (lees verder onder de foto)

Het volledige gezin heeft al een pak tegenslagen te verwerken gekregen. © JOKE COUVREUR

In september onderging Chantal één maand lang de RSO-kuur, een behandeling op basis van bepaalde soorten – al dan niet medicinale – wietolie. De resultaten waren veelbelovend. “Haar artsen zijn hier uiteraard van op de hoogte. In België mogen ze dergelijke therapieën niet aanraden, maar de scans waren zichtbaar beter dan in de zomer. Het enige nadeel: een kuur met lage dosis voor twee maanden kost 3.000 euro… En dat terwijl ook de zorg voor mijn vader steeds kostelijker wordt.”

“Genezing of niet, de kuur biedt mama alleszins veel comfort en fitheid”

Momenteel zwakt het effect van de kuur snel af, een hogere dosis zou mogelijks soelaas bieden. Maar daar hangt uiteraard een prijskaartje aan vast, daarom heeft Laura een crowdfunding opgestart. “Mama stond er heel weigerachtig tegenover, zij zou liever stoppen met de kuur dan hulp te moeten vragen aan de buitenwereld. Financieel weegt het zwaar door natuurlijk en ze wil nog iets kunnen achterlaten voor haar kinderen en kleinkinderen, dat begrijp ik. Ik hoop nog steeds op haar genezing, ik heb het gevoel dat mama zich al een beetje heeft neergelegd bij haar lot. Maar volledig herstel of niet, ze erkent wel dat zelfs een lage dosis haar enorm veel comfort en fitheid bezorgt. Ook dat is een niet te onderschatten aspect dat haar levenskwaliteit aanzienlijk verhoogt, iets wat met geen enkel ander medicijn bereikt kan worden.”

Hoop

Laura mikt voorlopig op 9.000 euro, waarvan er nu al ruim 1.000 euro werd ingezameld. In eerste instantie willen ze het geld gebruiken om de dosis te verhogen en na te gaan wat het effect daarvan is. Halen ze het doel niet, dan wil Chantal na de paasvakantie volledig stoppen met de kuur. “In de paasvakantie gaan we nog eens allemaal samen op reis naar Spanje: mijn ouders, mijn zus en ik met ons gezin. Ik ben blij dat mama nog iets heeft om naar uit te kijken, het houdt haar vechtlust enigszins in stand. En wie weet wat de cannabiskuur nog teweeg kan brengen… Het is jammer dat we het op deze manier moeten proberen, in Nederland wordt dit soort therapieën gewoon terugbetaald. Maar ik geef nog niet op, net zoals mama dat al vijftien jaar niet gedaan heeft.”