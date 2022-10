Laura Lynn kwam op bezoek in de oncologie-afdeling van de Sint-Jozefskliniek in Izegem

Donderdag 20 oktober, ‘Dag tegen Kanker’, was een bijzondere dag voor patiënten, personeel en vrijwilligers van de oncologie-afdeling. “We zorgden met het ganse team voor heel wat opbeurende activiteiten voor de patiënten”, zegt psychologe en coördinator Ann-Sophie Vanparijs. “En als kers op de taart kwam zangeres Laura Lynn uit Ardooie op bezoek om met de patiënten een praatje te doen en hen een hart onder de riem te steken.’ “Een mooi gebaar dat ik in de voor mij soms moeilijke dagen heel erg apprecieer”, zei een patiënt.

“Het ganse team van de oncologie hielp mee om die bijzondere dag voor de patiënten te organiseren”, zegt Ann-Sophie Vanparijs. “Er waren de individuele schoonheidszorgen (van Conny Decock, Heidi Van Bruaene, Kimberly Deblaere en Kathleen Demeulenaere), er werd een alcoholvrij aperitiefje gedronken met hapjes erbij, er was een aangepaste yogasessie (van Hilde Segaert), een interactief moment rond smaak- en geurveranderingen (door diëtisten Lies Derudder en Greet Misplon) en een heel gesmaakt dessertbuffet. En vergeten we ook onze vrijwilligers Charlotte Windels, Lieve Spillebeen, Marijke Snaet en Jolien Decock niet.”

Met plezier

Laura Lynn sprak met heel wat patiënten in de dagafdeling en bracht ook een bezoek aan de patiënten op de oncologie-afdeling. “Het is niet gemakkelijk om hier tussen patiënten te staan die tegen die ziekte vechten”, zegt ze. “Maar ik doe met plezier met hen een babbeltje te praten, maar ik doe dat met hen met heel veel plezier een babbeltje ”, zegt ze. Laura Lynn verloor in 2014 haar vader en vorig jaar nog haar vaste technicus Freddy Hoornaert uit Gits aan kanker. “Ik keek uit naar een ontmoeting met Laura Lynn”, zei een patiënte. “Dat doet toch iets in de voor mij soms moeilijke dagen.”