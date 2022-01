Lage opkomst bij eerste vaccinatiedag voor kinderen in Oostende

Zaterdag gooide het vaccinatiecentrum in Oostende voor het eerst de deuren open voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Van de duizend uitnodigingen werden maar 360 keer bevestigd. “We hopen nog mensen te zien die niet bevestigd hebben.”

De eerste dag waarop ook kinderen gevaccineerd worden in Oostende is er een met een lage opkomst. Er werden in totaal 1.000 kinderen uitgenodigd om op zaterdag hun prik te halen. Daarvan werd nog geen veertig procent bevestigd. In totaal kregen 5.000 kinderen uit Oostende en Middelkerke.

“We hopen dat de mensen die niet bevestigd hebben, alsnog naar het vaccinatiecentrum komen”, zegt voorzitter van Eerstelijnszone Oostende-Bredene, Raf Langenaekens.

De kinderen werden in het vaccinatiecentrum ontvangen door stadsfiguurtje James. “We willen het de kinderen zo aangenaam mogelijk maken”, zegt schepen van Toegankelijkheid Hina Bhatti. “Daarom hebben we beroep gedaan op James om de kinderen te verwelkomen.”