Kylie uit Bredene bevalt maandag van haar zoontje, maar zal hem niet meteen kunnen knuffelen door aandoening: “Komt bij 1 op 5.000 baby’s voor”

De Bredense Kylie Dumoulin en Tristan Vansteene worden komende maandag mama en papa, alleen zal dat niet verlopen zoals dat hoort. Hun ongeboren baby lijdt immers aan gastroschisis, een aandoening die bij een op vijfduizend baby’s voorkomt. “In plaats van ons zoontje bij ons te hebben zullen we elke dag van Bredene naar Gent moeten rijden om hem te zien”, zeggen ze bezorgd.

De Bredense Kylie bevalt komende maandag in UZ Gent van een zoontje, maar nu al weet ze dat ze haar baby niet meteen in de armen geduwd zal krijgen. In plaats daarvan zullen Kylie en Tristan dagelijks van Bredene naar Gent moeten trekken om bij hun zoontje te kunnen zijn. Hun baby lijdt immers aan gastroschisis, een aandoening waarbij de darmen voor de geboorte niet in de buikholte, maar in het vruchtwater liggen door een gat in de buik. De aandoening komt bij een op de vijfduizend baby’s voor.

Schrik

“Ik heb schrik, ja”, zegt Kylie, enkele dagen voor de bevalling ingeleid zal worden in het ziekenhuis. “Een bevalling zou een bijzondere ervaring moeten zijn. Alleen heeft ons zoontje een opening van de buikholte rechts van de navelstreng. Tot drie maanden zwangerschap zitten de darmen van een baby buiten de buik. Als de baby vervolgens verder groeit, dan gaan de darmen de buikholte in. Bij een gastroschisis gebeurt dat niet en dat is bij ons zoontje het geval.”

Operatie

Dus wordt de baby na de bevalling meteen weggehaald om te onderzoeken door de neonatoloog en de kinderchirurg. “Ze bekijken dan op welke manier ze zijn darmpjes terug in de buikholte kunnen plaatsen”, vervolgt Kylie. “Dat kan soms via een operatie, maar het kunnen er even goed meerdere zijn. Hij zal sowieso enkele maanden in het ziekenhuis moeten blijven. Het wordt hoe dan ook een zwaar proces. Tot ons zoontje achttien jaar is, zal hij opgevolgd moeten worden.”

Abortus geen optie

Kylie en Tristan kregen het advies om abortus te overwegen. “We waren toen veertien weken ver in de zwangerschap”, legt Kylie uit. “Dat was voor ons geen optie. We hebben het zelfs geen seconde overwogen. Ons besluit stond vast: we zouden vechten voor ons zoontje. Naarmate de zwangerschap vorderde heb ik beseft dat het ons gezin nog dichter bij elkaar brengt. Ons zoontje betekent nu al heel veel voor ons en verdient het recht om te leven. Ik heb er lang over nagedacht of ik mijn verhaal wel zou doen. Er zijn nog wel mama’s en papa’s die hiermee geconfronteerd worden, maar ik had er voorheen nog nooit van gehoord. Dat verontrust me en daarom wil ik met mijn verhaal ook andere mama’s laten zien dat ze niet alleen zijn.”

Facturen

Nu al is het voor Kylie en Tristan duidelijk dat er enkele zware facturen zullen volgen voor de operatie(s) van hun zoontje en ook in de toekomst zullen er nog doktersbezoeken volgen. “Daarom hebben we een crowdfunding opgestart. We staan nu eenmaal financieel niet sterk en doen dit vooral omdat ons zoontje voldoende zorg zou kunnen krijgen zonder dat we geremd worden door het financiële plaatje. We hopen zo’n 2.000 euro in te zamelen. Dat geld komt op een aparte rekening om de facturen voor ons zoontje te betalen.”