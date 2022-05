KSA vormt lokaal in Sint-Kruis om tot bloeddonorcentrum

Rode Kruis-Vlaanderen ziet een stevige terugval in het aantal bloeddonaties. De KSA’s van Rooyghem en Sint-Kruis-Male doen er iets aan. Op donderdag 5 mei hebben zij hun lokalen in het Paalbos in Sint-Kruis omgevormd tot een heus bloeddonorcentrum, met de hulp van het Rode Kruis. 75 donoren hebben zich ingeschreven om bloed te geven.

Sinds begin 2022 zijn er bij het Rode Kruis 15 procent meer annulaties van afspraken om bloed te geven dan in dezelfde periode vorig jaar. Vier op de vijf van die afzeggende donoren geeft aan ziek te zijn, waarbij het meestal om griep of corona gaat.

Om de lage bloedvoorraad terug op peil te krijgen, is Rode Kruis-Vlaanderen dringend op zoek naar meer donoren. Zeker bij de negatieve bloedgroepen staan de reserves op een erg laag peil. Rode Kruis-Vlaanderen lanceert daarom een oproep om een afspraak te maken om bloed te geven.

Dank

Twee Brugse KSA’s hebben positief op die oproep gereageerd: de jongens van KSA Rooyghem en de meisjes van KSA Sint-Kruis-Male. Zij hebben samen met het Rode Kruis een mobiel bloeddonorcentrum opgericht. De KSA-lokalen in het Paalbos ondergingen hiervoor een hele ‘make-over’.

Na een ronselcampagne vonden zij 75 Bruggelingen, voornamelijk ouders van KSA-leden en buurtbewoners bereid om bloed te geven. Als blijk van waardering en dank kregen die nadien een hapje en een drankje.

Alarmbel

Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen, luidt ondertussen de alarmbel: “We moeten nu ingrijpen om die dalende trend zo snel mogelijk om te keren. Want ook de algemene instroom van donoren lag in maart 11 procent lager dan in februari. Dat komt dus nog eens bovenop het grote aantal annulaties door ziekte.”

De leiders van de twee Brugse KSA’s samen met enkele vrijwilligers van het Rode Kruis.

“Wie besmet is geweest met griep of corona, mag terug bloed geven na twee weken zonder symptomen. Alle vragen en antwoorden hieromtrent vind je op rodekruis.be. Maak dus – nadat je genezen bent – ook zeker terug een afspraak, zodat van uitstel geen afstel komt”, klinkt het bij het Rode Kruis-Vlaanderen.

Vier keer per jaar

Bloed geven kan vier keer per jaar en telkens met minstens twee maanden tussen. Bestaande donoren én nieuwe donoren kunnen op diverse plaatsen – in één van de dertien donorcentra of tijdens één van de talrijke lokale bloedinzamelingen – bloed geven.

De procedure is zeer eenvoudig: ga naar rodekruis.be, klik op ‘Geef bloed of plasma’, check de locaties en tijdstippen die jou best uitkomen en maak een afspraak. Of maak telefonisch een afspraak via het gratis nummer 0800 777 00.