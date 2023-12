“Krachttraining en goede conditite is de ideale mix”: Nicolas opent NBR-Fit in Poperinge

Langs de Switch Road 124 in Poperinge opent Ieperling Nicolas Brégy (23) binnenkort NBR-Fit. Nicolas zal er mensen helpen bij het sporten en bij het begeleiden van voeding. NBR-Fit opent op dinsdag 2 januari de deuren.

“Van mijn 5 jaar tot 16 jaar heb ik altijd voetbal gespeeld, dat zat bij ons in de familie. Papa heeft gevoetbald, is ook een tijdje mijn trainer geweest. Mijn oudere broer voetbalt ook al van kleins af. Van 16 tot 18 jaar heb ik zaalvoetbal gespeeld in een ploegje dat we hebben opgericht met de familie”, vertelt Nicolas Brégy (23). Hij woont in Ieper en heeft een passie voor sport. In hoofdberoep is hij operator bij Mondi in Poperinge. In bijberoep is hij aan de slag als fitcoach en sport- en voedingsconsulent.

Hardlopen

“Na het afstuderen ben ik gaan werken in een fabriek en door het ploegensysteem was het moeilijk om te kunnen gaan trainen. Uiteindelijk ben ik thuis beginnen sporten met wat gewichten (krachttraining) en ging ik iedere week lopen. Zo is het besef wel gekomen dat je krachttraining en een goede conditie nodig hebt in het leven, de ideale mix”, aldus Nicolas.

“De liefde voor hardlopen is zo snel gegroeid dat ik begon wedstrijden te lopen, tot aan marathons toe. Sporten is zo’n grote passie geworden voor mezelf. Ik doe viermaal krachttraining per week, driemaal gaan hardlopen. Sinds dit jaar ben ik ook weer beginnen voetballen op zondagmorgen.”

Sport en voeding

Zijn passie en kennis wil Nicolas doorgeven. Begin januari 2024 opent hij langs Switch-Road 124 in Poperinge NBR-Fit. “Ik ben zo fanatiek geworden met sporten dat ik een cursus volgde over sport en voeding. Toen ik mijn diploma hiervoor haalde, besefte ik dat ik mijn job zou kunnen maken van wat ik het liefste doen: sporten en mensen daarbij helpen. Uiteindelijk heb ik de kans gewaagd om dit te realiseren in bijberoep”, legt Nicolas uit.

“NBR-Fit heb ik opgericht omdat ik zelf ondervind dat een gezondere levensstijl, mensen veel beter doet voelen. Lichamelijk is dit heel goed voor mensen, maar mentaal nog veel beter. Sporten maakt namelijk mensen veel gelukkiger. Mensen hiermee kunnen helpen, heeft mij een enorme voldaan gevoel.”

Begeleiding

NBR-Fit helpt bij het sporten en bij het begeleiden van voeding. “Mensen kunnen perfect bij NBR-Fit terecht zonder nog maar één min te moeten sporten. Voedingsschema’s maken, advies geven… dat doen wij allemaal bij NBR-Fit. Mensen die willen afvallen, extra kilo’s willen, spiermassa aankomen, uithoudingsvermogen vergroten, wat in beweging willen blijven…”

NBR-Fit Gym opent op dinsdag 2 januari de deuren. “De openingsuren worden elke week afgewisseld doordat ik nog in ploegensysteem werk in hoofdberoep, deze kun je op onze website terugvinden. Via onze website kan je ook sportsessies inplannen, maar via mail kan ook altijd contact opgenomen worden. Ik hoop dat ik via NBR-Fit mensen gelukkig kan maken. Er mee helpen voor zorgen dat ze mentaal en fysiek tevreden zijn over zichzelf. Natuurlijk wil ik ook de mensen helpen gezond te zijn en te blijven. Iedereen wil toch een gezonde geest in een nog gezonder lichaam?”

Info: www.nbr-fit.be