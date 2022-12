Kortrijkse diëtiste werkt aan eerste open huis in West-Vlaanderen voor mensen met een eetstoornis

Diëtiste en expert eetstoornissen Lotte De Clercq (34) pakt dit weekend uit met een opendeurdag van ESpoir, hét platform ter ondersteuning van mensen met een eetstoornis.

Er zijn boekvoorstellingen, lezingen, getuigenissen, een pop-upwinkel met materialen die mensen kunnen helpen met hun herstel en simpelweg tijd en een luisterend oor. Alle opbrengsten gaan naar het oprichten van een open huis voor patiënten met een eetstoornis. Het eerste in zijn soort in West-Vlaanderen.

Maandenlange wachtlijsten

Doel van het opendeurweekend is om mensen te tonen dat ze er niet alleen voorstaan en om meer bewustwording te creëren rond de hoge nood aan meer hulp voor mensen met een eetstoornis. “Ambulante hulp volstaat vaak niet en de wachtlijsten voor een opname zijn, zeker na de coronaperiode, tegenwoordig maandenlang. Bovendien kan niet iedereen de nodige hulp betalen. En dat terwijl het wel over een levensbedreigende ziekte gaat”, aldus Lotte.

“Het is daarom mijn droom om een plek te creëren waar mensen naartoe kunnen wanneer ze het moeilijk hebben. Mijn praktijk was al een beetje een soort van open huis. In West-Vlaanderen missen heel wat mensen lotgenotencontact om te kunnen praten en hoop te krijgen. Heel concreet is het nog niet, mijn enigste doel is om het op te richten in 2023. Nu zet ik alles op alles om dit te realiseren”, vertelt Lotte.

Inloophuis

Daarvoor contacteerde ze reeds verschillende politici en Stad Kortrijk om een samenwerking te bekijken. Vanaf januari organiseert Lotte reeds eenmaal per maand een inloophuis bij haar praktijk samen met ANBN (vereniging Anorexia Nervosa – Boulimia Nervosa, red.) om reeds de eerste stappen te zetten in het project, maar de eerste prioriteit is het vinden van een locatie. Daarbij is alle steun, expertise en hulp welkom.

Het is de bedoeling dat in het open huis altijd iemand klaarstaat om te praten met de mensen en hen helpt structuur te krijgen in hun eetpatroon, maar steeds onder begeleiding aangezien de eetstoorniswereld een toxische wereld kan zijn waar wordt getriggerd. Melissa Bossu (24), Ashley Hanssens (22) en Laurence Bauffe (32) waren aanwezig op het openingsweekend om te getuigen over hun eetstoornis en de hulp die ze kregen.

Veilige, stabiele plaats

“Toen ik op mijn diepste punt zat omdat ik alleen woonde, heeft Lotte me de mogelijkheid gegeven om bij haar op de praktijk te zitten waardoor ik terug structuur in mijn dag kon brengen en afleiding kreeg van mijn eetstoornis. Ik ben haar daar heel dankbaar voor want zonder Lotte denk ik niet dat ik hier nog was”, vertelt Melissa.

Ook Ashley onderstreept het belang van een veilige, stabiele plaats waar ze rust en afleiding kan vinden. Laurence heeft al meer dan 30 jaar een eetstoornis en was dit jaar vier maand in opname. “Bij mijn terugkomst val je terug alleen dus ging ik opnieuw naar Lotte om steun te vinden. Ik sta volledig achter het concept van een open huis. Zeker tijdens de feestdagen is zo’n plaats nodig.”

