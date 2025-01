Kortrijk zet zijn inwoners in beweging en ontvangt oorkonde van Gezondheidsmakers

Om een open deur in te trappen: bewegen is gezond! Daarom sloegen de Gezondheidsmakers samen met lokale besturen de handen in elkaar om elke burger te stimuleren 10.000 stappen per dag te zetten. Van 2021 tot 2024 namen maar liefst 10 steden en gemeenten uit de regio één of meerdere jaren deel aan de campagne ‘10.000 stappen: Elke stap telt!’. Als beloning ontvingen ze een welverdiende oorkonde.

Vier jaar lang werkte Zuid-West-Vlaanderen aan een gezondere en beweegvriendelijke omgeving onder het motto ‘Elke stap telt’. Het einddoel? Gezondere inwoners in een beweegvriendelijke omgeving. “Door een combinatie van sensibilisering en het creëren van beweegvriendelijke buurten motiveren we inwoners om dagelijks meer te bewegen en streven we naar een gezondere leefstijl voor iedereen”, legt gezondheidspromotor Deborah De Jaegere uit.

Vierjarige campagne

Dit project bood lokale besturen de kans om initiatieven op te zetten die beweging stimuleren en de boodschap zichtbaar te maken in het straatbeeld. Het 10.000-stappenproject heeft bewezen een effectieve manier te zijn om inwoners in beweging te brengen. Dit dankzij een aanpak die verschillende factoren combineert, zoals signalisaties, beweegacties en persoonlijk contact.

“Over een periode van vier jaar werkten we met vier hoofdthema’s die bewegen in de publieke ruimte zichtbaar én toegankelijk maakten: stappensignalisaties in het straatbeeld (2021), ontwikkeling van beweegroutes in de gemeente (2022), inzetten op het STOP-principe* en gezonde mobiliteit (2023) en organisatie van lokale beweegacties, zoals de Vlaamse stappenclash (2024).

Brons voor Kortrijk

Zwevegem onderscheidde zich door als enige gemeente elk jaar deel te nemen aan de campagne en behaalde daarmee een gouden erkenning. Kortrijk haalde brons samen met Wielsbeke, Harelbeke, Spiere-Helkijn en Anzegem. De zilveren erkenning was voor Avelgem, Deerlijk, Waregem en Wevelgem.

Stad Kortrijk was in 2024 actief betrokken bij de Vlaamse stappenclash. Inwoners konden zich registreren op www.kortrijk.be/10-000-stappen of de app en hun stappen tellen met behulp van stappentellers of smartphones. Als beloning voor hun inspanningen ontvingen alle deelnemende steden en gemeenten een oorkonde.

Buiten sporten in Kortrijk

Stad Kortrijk wil outdoor bewegen zo veel mogelijk stimuleren. Zo organiseert de stad jaarlijks meerdere beweegacties. Er zijn wandeltochten waarbij inwoners hun stappen kunnen registreren en bijdragen aan de gezamenlijke doelstelling. De stad moedigt ook het gebruik van beweegroutes aan, die zijn ontwikkeld om wandelen aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Via de sportdienst werd er ook een Facebookgroep ‘Wandelen in Kortrijk’ aangemaakt die inmiddels 818 leden telt.

Vorig jaar, van 1 tot 15 mei, organiseerde de stad ook de opvallende lokale Strava Challenge die binnen de campagne Kortrik Olympic heel wat bijval kende. Daarbij namen deelgebieden van Kortrijk – Kooigem, Bellegem, Rollegem, Aalbeke, Bissegem, Marke, Heule, Kortrijk-Centrum, Kortrijk-Zuid, Kortrijk-Noord, Kortrijk-Oost en Kortrijk-West – het tegen elkaar op. Per uur dat elke inwoner voor zijn deelgebied sportte (wandelen, lopen, fietsen, zwemmen, …) legde hij 250 meter af. Wie het eerst virtueel vanuit Kortrijk de Eiffeltoren bereikte, won de titel van sportiefste deelgebied van Kortrijk. Dat betekent dat een groep samen 1.000 uren moest sporten om in Parijs (250 kilometer) te geraken. Heule won uiteindelijk deze groepschallenge. Aan de actie namen 645 deelnemers deel.

Schepen van Sport Wouter Allijns: “Stad Kortrijk wil bewegen in de buitenlucht zoveel mogelijk stimuleren. Daarom zetten we ook graag mee onze schouders onder initiatieven zoals de 10.000-stappenclash van de Gezondheidsmakers. Zo dragen we als stad bij aan een gezondere levensstijl voor onze inwoners. Wandelen is wellicht de meest toegankelijke sport en het is ook de perfecte gelegenheid om de mooiste plekjes van Kortrijk te ontdekken. Er is niet alleen het vele groen rondom de stad, maar ook in het stadscentrum is er steeds meer groen te vinden. Denk maar aan de nieuwe Casinotuin, het Groeningepark of de verlaagde tuin op de Leieboorden. En er komen er binnenkort nog bij zoals het Conservatoriumpark en de Appeltuin. Sinds vorig jaar is er een wandel- en looproute ‘de Groene Gordel’ die je langs alle groene pleinen van het stadscentrum brengt.”