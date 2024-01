Kortrijk laat jeugdlokalen screenen op asbest: “Een preventief onderzoek om gerust te stellen”

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM lanceerde een oproep voor een gratis asbestinventarisatie in jeugdlokalen gebouwd vóór 2001. In het kader van het Masterplan Jeugdlokalen tekende Stad Kortrijk hier op in. Zo kunnen risicovolle asbestmaterialen opgespoord en aangepakt worden. Het gaat in totaal om 22 gebouwen, 12 stadsgebouwen en 10 lokalen in private eigendom.

Op vandaag zijn er geen grote probleemgevallen rond asbest in onze jeugdlokalen bekend. De oude lokalen met asbestdak van het speeldomein Warande zijn eind vorig jaar gesloopt en maken plaats voor nieuwe polyvalente lokalen. Het is dan ook vooral uit voorzorg dat de stad een volledige inventaris laat opmaken om aanwezige asbesthoudende materialen in alle Kortrijkse jeugdlokalen gebouwd vóór 2001 in kaart te brengen. Het eerste onderzoek is gestart op 8 januari bij Chiro Knipoog/KSA Adelaars. Het duurt ongeveer 3 maanden om alle jeugdlokalen te onderzoeken.

“Dit asbestonderzoek en de daaruit voortvloeiende acties dragen bij tot veilige en kwaliteitsvolle jeugdlokalen, een speerpunt van het jeugdbeleid. Zo maken we mee werk van een asbestveilig Vlaanderen. Voor alle duidelijkheid gaat het om een preventief onderzoek, dus er is geen reden tot paniek. Tot op vandaag hebben we nog geen noemenswaardige problemen gehad”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

Firma B²ASC uit Nevele staat in voor het asbestonderzoek. “We gaan elke ruimte inspecteren. Soms kunnen we visueel onderscheiden, andere toepassingen vragen microscopisch onderzoek. In de lokalen van Chiro Don Bosco vonden we asbest in de vensterbanktabletten, de coating onder de wasbak en in de roofing van de kleine betonnen luifel. Alle toepassingen in gebonden toestand, dus asbestveilig. Het is wel aangeraden om bij de volgende renovatiewerken de risicovolle asbestmaterialen te verwijderen”, zegt Kristof Devenijns.

Jeugdverenigingen met eigen lokalen kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning van de stad. Het laten ophalen van het asbestafval kan ook gratis via OVAM. Het wegnemen of afbreken van de asbest kan door een firma gebeuren en die kost komt in aanmerking voor de renovatiesubsidie voor jeugdlokalen.