Koningin Mathilde kwam op bezoek in De Kindervriend

Vrijdagvoormiddag 13 mei kwam Hare Majesteit Koningin Mathilde op bezoek in De Kindervriend in Rollegem in het kader van de Dag van de Zorg.

Dit bezoek was gepland in maart 2022, ook net voor de Dag van de Zorg, maar door corona werden zowel de Dag van de Zorg als het bezoek van de koningin afgelast.

De koningin werd gedurende bijna twee uur geleid worden door het MFC en de school van De Kindervriend. De Kindervriend bestaat uit het MFC (MultiFunctioneel Centrum), de school voor buitengewoon onderwijs en het revalidatiecentrum.

Cupcakes versieren

Voor de gelegenheid kwamen burgemeester Ruth Vandenberghe en Geert Van Hijfte, voorzitter Dag van de Zorg, naar Rollegem afgezakt. In leefgroep 1 van het MFC had de koningin een groepsgesprek met een aantal kinderen en hun begeleiders.

Daarna vierde de koningin samen met negen kindjes en hun begeleiders de verjaardag van Aaron De Mil die zes jaar werd. Het werd een onvergetelijke ervaring voor de kinderen om samen met de koningin cupcakes te versieren en ook Aaron was heel tevreden van de ‘lieve koningin’.

Binnen de school voor buitengewoon onderwijs volgde Hare Majesteit een schoolactiviteit rond BIM bij. BIM staat voor Bewegen In Muziek en is een heel belangrijke tool om basale noden te bereiken. Om de rust bij de kinderen te bewaren, konden we hier niet bij zijn.

Smig en Smog

Tenslotte maakte Koningin Mathilde na de vormselviering die toevallig net op dezelfde dag gepland was kennis met Smig en Smog, twee figuren die in De Kindervriend centraal staan. “Wij communiceren hier veel met S.M.O.G. (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren). Smig en Smog zijn de figuren die alles daarrond in goede banen leiden. De koningin had zelf gevraagd om tussen de kinderen te zitten. In haar bijzijn werden drie gebaren aangeleerd door een logopediste.

Voor de kinderen de koningin uitwuifden zongen ze samen het smoglied met gebaren. “Het is een lijflied dat elk kindje hier kent. Alle kinderen waren heel enthousiast om dat mee te zingen voor en samen de koningin die snel weg was met het gebruik van deze gebaren.”

Bij het verlaten van De Kindervriend vormden de kinderen van De Kindervriend en van de vrije basisschool Sint-Theresia (die naast De Kindervriend gelegen is) een erehaag tot aan de auto.

De directieleden Geert Verpoest van het MFC, Nathalie Mattheeuws van de school en Ilse Decock van het revalidatiecentrum waren heel vereerd dat de koningin hun organisatie kwam bezoeken. “Ook voor onze kinderen en de personeelsleden die met de coronaperiode een zware periode achter de rug hadden, was dit echt deugddoend”, besluiten ze. (EDB)