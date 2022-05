Komen-Waasten voert tabaksvrije zone in

Dat Komen-Waasten volop inzet op de jeugd is meer dan alleen maar een holle slogan. Een voorstel van de jeugdgemeenteraad werd afgelopen weekend geconcretiseerd. Met het openen van de eerste tabaksvrije zone willen zowel jong als oud een sterk signaal geven. “Wij willen veilig en gezond kunnen spelen”, klinkt het met een duidelijke stem!

Boogschieten, bumperballen, slacklinen en zelfs geocachen. De gemeentelijke sportvelden bruisten afgelopen zondag van de activiteit, waar vooral kinderen de baas waren. De verschillende activiteiten waren meer dan alleen maar een vrijetijdsbesteding. De sportvelden werden omgetoverd tot de eerste tabaksvrije zone van de gemeente. Het initiatief, dat door de jeugdgemeenteraad werd gelanceerd, moet voor een heuse mentaliteitswijziging zorgen. “Roken is ongezond en zelfs zij die niet roken kunnen in de klappen delen!” Abby Mathys (12), jeugdgemeenteraadslid in Komen, spreekt klare taal. “In de nabijheid zijn van een roker volstaat al om de negatieve gevolgen ervan te dragen. Het is dus niet meer dan normaal dat onze speelpleinen rook- en tabaksvrij worden. We willen in alle veiligheid en op een gezonde manier kunnen spelen!”

Met de nieuwe zone wordt ook een ander euvel aangepakt. “Sigarettenpeuken zijn een ware plaag”, pikt Eva Kerckenaere (11) in. Ook zij zetelt in de jeugdgemeenteraad en stond mee aan de basis van het project. “Peuken verdwijnen niet, zelfs niet na verschillende jaren. Het is vuil, slecht voor het milieu en het is erg moeilijk om ze op te ruimen. We moeten er dus volledig komaf mee maken.”

Aan de sportvelden werd meteen ook de eerste, nieuwe asbak van zijn soort geïnstalleerd. Een opvallend, geel exemplaar verscheen er aan de toegangspoort. “Het moet er niet alleen voor zorgen dat peuken niet meer op de grond terecht komen”, verduidelijkte burgemeester Alice Leeuwerck. Door het glas dat erin zit verwerkt krijgen we ook een duidelijk beeld van wat potentieel in de natuur had kunnen verdwijnen. Onze diensten gaan dit koppelen aan verschillende acties waarmee we iedereen gaan waarschuwen voor de gevaren van tabak. Als grensgemeente hebben we hier een belangrijke rol in te spelen. We trekken immers nog steeds erg veel klanten van buiten de landsgrenzen aan, die specifiek voor sigaretten naar hier komen.”