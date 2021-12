Koksijde schrapt alle culturele voorstellingen in 2021

De Koksijdse crisiscel kwam deze morgen opnieuw bijeen omdat het aantal besmettingen in de gemeente blijft stijgen. “We bereiken momenteel een historisch hoog aantal en nemen daarom extra maatregelen”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Alle culturele voorstellingen in het cultuurcentrum CasinoKoksijde en onze bibliotheek worden geschrapt tot het einde van dit jaar. Dat geldt ook voor alle private recreatieve activiteiten in de gemeentelijke gebouwen (feestzaal Kerkepanne, Noordduinen, ’t Oud Schooltje en W itte Burg, vergaderzalen Natuureducatief centrum Duinenhuis en raadszaal en vergaderzaal Erfgoedhuis van de gemeente Koksijde) op te schorten tot en met 31 december. Alleen als er toestemming wordt gegeven door het college van burgemeester en schepenen kan hiervan afgeweken worden. Ook de lessen volwassenonderwijs aangeboden door CVO Cervo-Go die worden georganiseerd in de gemeentelijke infrastructuur Koksijde Annex gebouw vallen weg tot eind dit jaar, met uitzondering van buitenschoolse activiteiten voor -18 jarigen, activiteiten georganiseerd binnen het kader van het basis en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en buitenschoolse kinderopvang. Alle ontvangsten zoals gouden bruiloften, vieringen en vernissages worden geannuleerd tot minstens eind dit jaar. Indoor sportactiviteiten worden niet geannuleerd.

Zorgwekkende cijfers

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “De evolutie van de besmettingscijfers sinds 5 oktober is zorgwekkend. Het aantal besmettingen stijgt en blijft stijgen. We zien ons dan ook genoodzaakt om extra maatregelen te nemen voor de veiligheid en de volksgezondheid van iedereen in onze gemeente. Daarnaast wil ik blijvende aandacht vragen voor de federale maatregelen die gevolgd moeten worden om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Ziektesymptomen? Laat je testen en blijf thuis tot je een negatieve test hebt. Als je positief test, blijf in isolatie. Wees voorzichtig en volg de richtlijnen als je contact hebt gehad met een positief persoon. Zorg goed voor jezelf en elkaar.”

Blijf op de hoogte via www.koksijde.be/coronavirus en onze socialemediakanalen. Check ook www.info-coronavirus.be.