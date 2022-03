Koekelare is hartveilig

Het gemeentebestuur leverde de voorbije maanden en jaren tal van inspanningen om het label ‘hartveilige gemeente’ van het Rode Kruis Vlaanderen te behalen. Hiervoor diende

er echter ook een opleidingscursus georganiseerd te worden en door corona kon dat niet. Op 27 januari kon het gemeentepersoneel de cursus volgen. Op maandag 7 maart kreeg het gemeentebestuur eindelijk het label ‘hartveilige gemeente’ overhandigd.

In mei 2020 plaatste het gemeentebestuur in Bovekerke en Zande en op wijk De Mokker een AED-toestel op een makkelijk toegankelijke plaats aan gemeenschapszalen d’Oude Schole, d’Oude Pastorie en De Mokkernaere. Tijdens de vorige legislatuur werden ook al twee toestellen aangekocht, die werden geplaatst aan de Balluchon en aan de tweede sporthal op Domein De Mote.

Ook de voetbalvereniging en de lokale politie zorgden reeds voor een AED-toestel op hun site. Veiliger kan het dus niet, was de algemene teneur afgelopen maandagavond.

“Om het label ‘hartveilige gemeente’ van het Rode Kruis Vlaanderen te behalen, moesten we naast de AED-toestellen ook een opleiding voorzien voor het personeel van het lokaal bestuur en voor de brede bevolking”, steekt schepen van Gezondheid Stijn Ramboer (Vooruit) van wal.

“Door de pandemie hebben we die opleiding een paar keer moeten verplaatsen, maar op 27 januari van dit jaar, konden we de opleiding dan eindelijk laten plaatsvinden in cultuurzaal De Balluchon, mits het respecteren van een aantal veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Alle aanwezigen kregen een professionele uitleg over reanimatie en het AED-toestel.”

Opleiding voorzien

“Minstens tien procent van alle werknemers van het lokaal bestuur moesten de opleiding volgen, daarnaast moest er ook gezorgd worden voor sensibilisering en opleiding van de algemene bevolking. Hieraan werd voldaan en ook aan de voorwaarede dat de drie nieuwe AED-toestellen moesten geïnstalleerd worden. We zijn dan ook trots dat we het label ‘harveilige gemeente’ overhandigd kregen”, zegt schepen Stijn Ramboer.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je kunnen overnemen.

Iedereen mag een AED-toestel gebruiken, het is zeer eenvoudig te gebruiken. Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken. Op deze manier kan de nodige tijd worden overbrugd tot de hulpdiensten ter plaatse zijn.

Locaties AED-toestellen

We zetten nog even op een rij waar het gemeentebestuur in Koekelare een AED-toestel geplaatst heeft. Aan de ingang van cultuurzaal De Balluchon, Moerestraat 19; aan de ingang van sporthal 2 op sportcentrum De Mote, Belhuttebaan; aan GC d’Oude Schole in Bovekerke; aan GC d’Oude Pastorie in Zande en aan GC De Mokkernaere in De Mokker.

