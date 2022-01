Knokke-Heist start vanaf 19 januari met vaccinatie van 5- tot en met 11-jarigen

Vanaf maandag 3 januari gaat het vaccinatieteam weer aan de slag in het vaccinatiecentrum in Molenhoek. Momenteel hebben al 18.929 inwoners hun boosterprik gekregen. Dat is ruim 57% van de Knokke-Heistse bevolking.

Vanaf maandag 3 januari worden ook de uitnodigingen voor de 5- tot en met 11-jarigen opgemaakt en verstuurd. Jongeren met onderliggende aandoeningen krijgen daarbij voorrang voor een eerste prik.

De prikmomenten voor de kinderen zijn gepland op woensdag 19 januari en zaterdag 22 januari. De tweede prik is al voorzien voor woensdag 9 februari en zaterdag 12 februari.

De vaccinatie is niet verplicht maar wordt door de overheid en experts sterk aangeraden.

(DM)