Knokke-Heist ondersteunt MUG-heli met 20.000 euro

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist besliste om een subsidie van 19.543 euro uit te betalen aan het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening vzw om ook in 2023 de MUG-heli in de lucht te houden.

Hiermee verzekert de kustgemeente een goede werking van de vzw zodat alle inwoners en tijdelijke verblijfsgasten in geval van nood snel en accuraat geholpen kunnen worden. Van 15 maart 2022 tot 31 december 2022 voerde de MUG-heli 704 interventies uit, waarvan 6 naar Knokke-Heist.

De MUG-Heli vertrekt vanuit zijn basis in Brugge en kan binnen de 15 minuten landen in heel West-Vlaanderen en een heel stuk van Oost-Vlaanderen en Zeeland. In deze gebieden kan de MUG-heli binnen het kwartier hulp bieden. (DM)