Klacht over doorspelen gegevens door OCMW

Bij het stadsbestuur en de privacy-commissie werd een klacht ingediend over het doorspelen van gegevens van het OCMW aan het ziekenhuis AZ Damiaan.

“Het OCMW speelt persoonlijke gegevens van hun cliënten door aan het AZ Damiaan. Dat kan niet en is in strijd met de privacywetgeving”, zegt René Wijffels van Pro-Actief Oostende. Aanleiding is een discussie tussen een cliënt en het OCMW en een mail van het OCMW aan de klager waarin gemeld werd dat zo’n werkwijze ‘niet ongewoon is’.

“Sommige mensen willen niet dat geweten is dat ze cliënt zijn bij het OCMW. Het doorspelen van info aan derden is niet wettelijk”, zegt Wijffels. Schepen voor welzijn Natacha Waldmann (Groen) weerlegt: “Deze manier van werken kan wel degelijk. Mensen die een traject starten bij het OCMW, zoals schuldbemiddeling, geven bij de aanvang hun goedkeuring dat het OCMW contact neemt met schuldeisers voor bijvoorbeeld facturen. We kunnen niet ingaan op een individueel dossier, maar er is niets fout gebeurd.”