Kine Zonnekeer heropent binnenkort de deuren

Kine Zonnekeer, de gezondheidspraktijk in Pius X in Kortrijk, heropent op maandag 12 juni hun vernieuwde locatie na een verbouwing van acht maanden. “We kijken ernaar uit om mensen uit Kortrijk en omstreken in ons gemoderniseerd kader te ontvangen”, zegt zaakvoerder Steven Eggermont (28).

Steven was vroeger zelf competitief zwemmer en volgde intensieve trainingen. “Ik had altijd veel interesse in sport, beweging en het menselijk lichaam dus kinesitherapie als opleiding sprak me wel aan. Gelukkig heb ikzelf nooit blessures ondervonden”, glimlacht Steven. Hij studeerde in 2017 af als kinesist aan de UGent en werkte enkele jaren in een andere praktijk. In 2020 richtte hij thuis Kine Zonnekeer op, vernoemd naar de straatnaam. Hij woont er samen met zijn vrouw Valentine en hond/mascotte Roxy. “In september 2021 kwam er een collega bij. Acht maanden geleden, in oktober, verhuisden we enkele straten verder naar een tijdelijk pand. Nu zijn de werken zo goed als afgerond en beschikken we over drie kabinetten. Vanaf eind augustus bestaat ons team, samen met Floor en Wouter, uit drie therapeuten.”

Trainingsaanbod

Kine Zonnekeer focust in een huiselijke omgeving op kinesitherapie en manuele therapie. In de verruimde oefenzaal van de praktijk is er ook een nieuw trainingsaanbod met onder meer een loopband, crosstrainer, squad rack en een Keiser Functional Trainer. “We hebben alle mogelijke uitrustingen en verschillende trainingsschema’s om mensen op weg te helpen. Onze praktijk is er voor eender wie die zijn klachten wil aanpakken of nieuwe doelen wil bereiken, zowel sporters als niet-sporters. Dat kan gaan van een ouder persoon die een kleinkind wil kunnen oppakken, tot een sporter die terug pijnvrij wil presteren. We zijn gespecialiseerd in rug- en nekklachten, orthopedie en sportblessures. We doen eveneens de sportmedische omkadering, training en revalidatie voor het volleyteam BALTI Kortrijk Spurs (UNITED SPURS). Met de nieuwe praktijk willen we meer inzetten op preventie. Kine Zonnekeer voorziet een aanbod training en gezondheidscoaching voor mensen die meer willen bewegen op een verantwoorde manier en voor sporters die preventief willen werken om blessures te voorkomen.” Kine Zonnekeer werkt uitsluitend op afspraak.