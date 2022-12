Kine Kilian en neurologopediste Bo starten groepspraktijk: “Dat we hier samen werken is beslist een meerwaarde”

Sinds oktober ontvangen kinesist Kilian Lannoye (32) en neuro-logopediste Bo Warlop (26) patiënten in hun groepspraktijk in de Waterstraat. Na verbouwingen heeft het duo de definitieve stap naar een eigen praktijk gewaagd: “Mensen met parkinson of gelijkaardige problematieken hebben ook geregeld kinesitherapie nodig; dat we hier allebei zitten, is dus alleen maar een meerwaarde.”

Kilian Lannoye werkt sinds 2013 als kinesist bij een groepspraktijk in Torhout. Bo Warlop werkte recent bijkomende studies af en deed ervaring op in een woonzorgcentrum.

“Ik doe veel huisbezoeken”, vertelt Bo. “Na een hersenbloeding of bij andere problematieken is het voor patiënten soms moeilijk om zich te verplaatsen. Ik focus vooral op mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Daarbij geef ik soms gewoon advies, bijvoorbeeld over het slikken. Ik zoek dan uit of er hulpmiddelen nodig zijn, of er therapie moet gevolgd worden, en of de communicatie nog vlot verloopt. Ik help ook met taal- en spraakmoeilijkheden. Mijn doelpubliek heeft gemiddeld een leeftijd tussen de 50 en 90 jaar. Geregeld help ik mensen met de ziekte van Parkinson, ALS (amyotrofische laterale sclerose, een dodelijke zenuw-spierziekte, red.) of multiple sclerose”

“Bo heeft eigenlijk de eerste stap gezet”, lacht Kilian. Maar ook hij overwoog al langer een stap naar een eigen praktijk.

Hij doet vooral algemene kinesitherapie en helpt met pre- en postrevalidatie van mensen die een operatie moeten ondergaan. “Dat gaat breder dan enkel sporters. Ik doe veel manuele therapie, waarbij ik echt op gewrichten en spieren werk. Ik wil in het voorjaar ook beginnen met bikefitting.”

Eigen oefenruimte

“Ik blijf wel nog even werken bij de groepspraktijk in Torhout. We moesten thuis eerst een aantal verbouwingen doen vooraleer we echt konden beginnen. Uniek is misschien wel dat we naast een behandelingsruimte ook een eigen oefenruimte met heel wat toestellen hebben.”

Het duo merkt ook veel overlap tussen hun jobs op. “Het is leuk om naar buiten te komen als groepspraktijk. Mensen met parkinson of gelijkaardige problematieken hebben ook geregeld kinesitherapie nodig; dat we hier allebei zitten, is dus alleen maar een meerwaarde”, besluit Bo.