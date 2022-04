Kine Delva mag 25 kaarsjes uitblazen: “Nog op zoek naar extra therapeut”

In 1996 startte Jurgen Delva zijn kinepraktijk. Ruim 25 jaar later is het een gespecialiseerde teampraktijk geworden.

Jurgen (46) is gehuwd met Mieke Lefebvre en vader van Hanna (21), Milan (19) en Amélie (10). Hij heeft er een mooie voetbalcarrière opzitten als doelman. Met Waregem haalde hij het scheidsrechterblad tegen Standard. Maar hij stond ook vijf seizoenen onder de lat bij KV Kortrijk, toen 2de en 3de klasse. “Toen ik 38 was, stopte ik met competitievoetbal. Nu sta ik nog geregeld in doel bij de studaxen van KV Kortrijk. Ook ben ik lid van de ZoLo en ik probeer soms een trailloopje mee te pikken via Natuurloop Zonnebeke”, vertelt Jurgen. “Toen ik het competitievoetbal vaarwel zei, ben ik met KVK beginnen meegaan als kine op wedstrijddagen. Zo kon ik het pro league voetbal toch een vijftal jaar van heel dichtbij en vooral ook van een andere kant bekijken. Dit was ook een leerrijke periode waarin ik veel kon opsteken om dan mee te nemen naar onze eigen praktijk. Een fulltimejob in het voetbal zag ik echter niet zitten. Die was moeilijk te combineren met een eigen praktijk, zoals ik die wenste uit te bouwen.”

Studie

“In mijn laatste jaren van het middelbaar wist ik al vlug dat ik iets wilde studeren in de medische sector. Ik twijfelde lang om farmacie te gaan studeren, maar door mijn sport en interesse in het revalideren, kwam ik al vlug uit bij kinesitherapie. Ook het sociale van het beroep sprak me wel aan”, stelt Jurgen. “Ik begon mijn praktijk in de Astridstraat. In 1999 kon ik mijn eigen praktijk verhuizen naar de Ieperstraat 66, waar die tot op heden nog steeds is. Wel moest ik in 2008 een jaartje uitwijken naar de Langemarkstraat wegens verbouwingen. Zo bouwden we er een nieuwe, ruimere praktijk met alle nodige comfort.

Kinesitherapie is in de loop der jaren sterk geëvolueerd

Team

Ondertussen is het team uitgegroeid tot vijf therapeuten: Edith Claus, Robbe Sinnesael, Heleen Noyez, Bieke Deprez en Jurgen zelf. “De praktijk is in de loop der jaren fel gegroeid, maar ook de kinesitherapie op zich is sterk gewijzigd en geëvolueerd. We volgen allemaal vele uren bijscholing om met deze nieuwe inzichten en specialisaties mee te zijn. Twintig jaar geleden was er nog geen of nauwelijks sprake van B-E-St therapie (Bio Energetische Stimulatie) en Myofasciale therapie; nu zijn dit twee stokpaardjes in ons behandelingsaanbod. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de algemene revalidatie, manuele therapie, dry needling, taping, pré en postnatale kinesitherapie en vooral sportkinesitherapie. Dat is ook het grote voordeel van een team met veel verschillende specialisaties.”

Nieuw

Sinds kort is er ook een nieuwe specialisatie: Cupping. Hierbij worden glazen of siliconen cups op de huid geplaatst waardoor ze de huid in een soort vacuüm trekken. “Hierdoor beïnvloeden en stimuleren we de doorbloeding. Voor deze specialisatie doen we een beroep op Sven Schoutteten, die hiervoor enkele jaren ervaring opdeed in een praktijk in Antwerpen”, verduidelijkt Jurgen. “Door de aanhoudende drukte in de praktijk is er ook al twee maanden een vacature uitgeschreven voor een extra therapeut. Maar momenteel is er gewoon heel weinig aanbod en is het niet evident om iemand te vinden. Met het einde van het studentenjaar in zicht, hoop ik dat deze spoedig wordt ingevuld.” Meer info vind je op de website www.kinedelva.be