Kinderen worden ontvangen door superhelden op Vaxpo Kids

Vandaag ging Vaxpo Kids van start ging. Hiervoor werden 9.523 kinderen uitgenodigd. De exclusieve vaccinatieruimte voor kinderen waar vrijwilligers gehuld staan in een superheld cape is momenteel het boegbeeld van de omgeving. Batman is er niets tegen mocht hij over Kortrijk vliegen.

Bij binnenkomst krijgen de kinderen een heuse wandelroutekaart mee die ze kunnen laten afstempelen op elke checkpoint. “Op die manier is het voor de kinderen amusant en trekken we de aandacht weg van de vaccinatie”, weet Hilde Verschaeve, centrumverantwoordelijke, te vertellen. Ook Robbe (7) zag het zitten. “Papa heeft me heel goed uitgelegd wat we komen doen en dat er een vies beestje is. Ik ben wel een beetje bang, maar mocht achteraf een leuke film uitkiezen om naar te kijken”, lacht hij.

Na de vaccinatie moeten de kinderen ook een kwartiertje rusten zodat ze in het oog gehouden kunnen worden. “De studenten van Howest hebben niet alleen de VR-video’s verzorgd, maar maakten ook tijd vrij om animatiefilmpjes te maken om de wachttijd te veraangenamen en dat in volle examentijd. Ze verdienen een dikke pluim”, aldus nog Hilde Verschaeve.

Van de 9.523 uitgenodigde kinderen zijn er ongeveer 2.500 ingeschreven om zich te laten vaccineren op dit moment. Dat is zowat een vierde van de Kortrijkse bevolking. “Je merkt dat kinderen hier overtuigd aankomen. Wellicht omdat de ouders ook overtuigd zijn van het belang van vaccinatie. Dat zorgt er ook voor dat de kinderen minder angst hebben. Trouwens, met onze cape aan lijkt het toch supercool”, weet Sarah Ferlin (38), die al sinds vorig jaar mee draait als vrijwilligster binnen Vaxpo.

Leuk boek

Felix Limam, die dit jaar vijf jaar is, was toch enigszins zenuwachtig om gevaccineerd te worden. “We hebben uitgelegd wat we komen doen, maar we hebben ook gehoord dat er veel hulpmiddelen zijn zoals een VR-bril en kleine spinnetjes om de kinderen af te leiden. Dat geeft ons toch goede moed en getuigt van een goede organisatie. Ook de kleine broer is mee om te supporteren”, zegt mama Katrien. “Daarna gaan we nog naar de boekenwinkel om een leuk boek te kopen. Misschien zijn er wel Pokemonkaarten te vinden ook”, lacht Felix nog.

Een gemiddelde vaccinatie duurt 5 tot 9 minuten. “Momenteel zijn de kinderen op zes minuten weer buiten. Dat zorgt ervoor dat alles vlot gaat en de kinderen niet lang in spanning moeten zitten. Met de decoratie en super vrijwilligers draait alles hier dan ook vlot. We hebben tot nog toe geen moeilijke situaties gehad. Alle kinderen zijn hier vandaag superhelden”, besluit Hilde Verschaeve.

Binnen twee tot drie weken mogen de kinderen opnieuw gaan voor een tweede prik. (Tom Vanderghinste)