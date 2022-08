Kindercrèche De Kleine Wereld laat baby’s en peuters buiten slapen

In het kinderdagverblijf De Kleine Wereld van de welzijnsvereniging De Blauwe Lelie loopt sinds april van dit jaar een project ‘buitenslapen’. De reacties van begeleiders, ouders en buitenslapertjes zijn positief. In september wordt het project geëvalueerd.

“Het concept is afkomstig uit de Scandinavische landen. Daar laat men kinderen in de opvang geregeld buiten slapen, wat het welbevinden, het slaapcomfort en de weerstand van het kind bevordert”, zegt Tim Maenhout, directeur van De Blauwe Lelie.

Toestemming

In de leefgroepen Vlindertjes en Bijtjes in De Kleine Wereld zijn de allerjongsten (0 -3 jaar) intussen gewend aan hun buitendutjes. Baby’s en peuters krijgen daarvoor speciaal voorziene buitenbedden, die hen onder andere beschermen tegen insecten. Omdat de vraag zo groot is, wordt er met een beurtrol gewerkt.

“Buiten slapen is gezond, de kinderen slapen opvallend goed”

“We waren als team al langer enthousiast over het gegeven ‘buitenslapen’ en wilden het hier ook aanbieden aan de kinderen. De buitenbedjes staan er sinds april, de bevindingen zijn erg goed. Door dit slaapbeleid krijgen kinderen meer voeling met de natuur en doen ze meer vitamine D op. Buitenslapen zorgt voor een hoog welbevinden tijdens rustmomenten en het versterkt de weerstand. Op termijn willen we het concept doortrekken in alle leefgroepen van de opvang”, aldus Willemijn Van Trigt, pedagogisch coach De Blauwe Lelie.

“Kinderen hebben allemaal een ander ritme en daar wordt bij het buitenslapen rekening mee gehouden. Uiteraard vragen we de ouders van de kinderen altijd om toestemming voor we de kroost buitendutjes laten doen. Niet iedereen is vertrouwd met de aanpak, maar we merken dat die werkt en gewaardeerd wordt. Buitenslapen is gezond, de kinderen slapen opvallend goed en zijn na hun dut ook echt uitgerust. Ouders staan open voor het concept, dat perfect vertaalt waar onze krachtige kinderopvang voor staat. Als er voldoende geschikte ruimte en budget is én mensen die erin geloven, willen we het concept verder uitrollen”, zegt Tim Maenhout.

Zelfs in de winter

Buitenslapen is niet seizoensgebonden”, vult schepen Pablo Annys aan. “Kinderen kunnen in De Kleine Wereld overigens het hele jaar door buiten slapen, zelfs in de winter. We passen de slaapzakken en het beddengoed aan wanneer de temperatuur daalt. Indien nodig, zijn er mutsen en handschoentjes beschikbaar. Maar daar hebben we tijdens deze opvallend warme zomermaanden nog even geen nood aan.”

(Cesare Gregori)