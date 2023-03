Kapster Celine staat na kankerbehandeling opnieuw in haar salon: “Wil er kunnen zijn voor de klanten”

Ze moet nog vaak naar het ziekenhuis en dus is voltijds werken nog niet aan de orde. Maar kapster Celine Beheydt (32) ontvangt weer klanten in haar kapsalon na een loodzware kankerbehandeling vorig jaar. “Het is iets waarnaar ik enorm heb verlangd”, glimlacht ze.

Maandag 21 maart was het exact een jaar geleden dat voor Celine Beheydt, die met haar vriend en dochtertje in Stavele woont maar in Alveringem haar salon heeft, de wereld op haar hoofd viel. Ze kreeg het verdict van een net niet uitgezaaide, maar zeer agressieve borstkanker. Een hele reeks aan onderzoeken, zware chemo, borstamputatie, bestraling en immuuntherapie volgden elkaar op. Celine keek enorm uit naar opnieuw in haar kapsalon kunnen staan en vorige maand was het zo ver.

Hels jaar

“Los van de geboorte van mijn dochter drie jaar geleden, had ik voor mijn 31ste verjaardag nog nauwelijks de binnenkant van een ziekenhuis gezien”, vertelt Celine. “Vorig jaar was dat wel even anders… Ik reed van de kliniek in Ieper naar die in Kortrijk, Gent en Brussel. Het was een hels jaar waarin ik vaak doodziek in bed lag. Niet op je benen kunnen staan, constant misselijk zijn: de griep, maal honderd zeg maar.

“Opnieuw mijn klanten ontvangen en creatief bezig zijn, geven mij energie”

Toch zijn er in dat rotjaar ook mooie momenten geweest. Mij slecht voelen, maar ook mij goed voelen, was dubbel intens. De diagnose was een mokerslag, zeer ernstig, maar geen doodvonnis. De wetenschap dat de dokters mij konden helpen, heeft mij er doen voor gaan. En ik heb vorig jaar ontzettend veel liefde gevoeld. Ik ben ook vol lof over de enorme steun vanuit het ziekenhuis in Ieper: de medische staf, het oncologisch dagziekenhuis, de sociale dienst en psychologen. Zij hebben me fantastisch begeleid.”

Celine vertelt dat ze enorm heeft uitgekeken naar eindejaar en de dag dat ze opnieuw zou kunnen werken. Het eerste omdat het gros van de behandeling dan achter de rug zou zijn en het tweede omdat ze super graag haar werk doet.

Nabehandeling

“Ik verlangde om de bladzijde van het rotjaar ’22 te kunnen omslaan”, zegt Celine zelf. “Sinds dinsdag 7 februari ben ik opnieuw aan de slag. Halftijds nog maar, omdat ik nog vaak moe ben en ik nog dikwijls naar het ziekenhuis moet. Opnieuw mijn klanten ontvangen en creatief bezig zijn, geven mij energie. Los van de moeheid heb ik geen nevenwerkingen van de chemo. Sommige mensen zien me stralen en denken dat ik ervanaf ben. Maar zo snel gaat dat niet.

Begin juni zal ik opnieuw voor minimum drie maanden uitvallen. Op 6 juni wordt immers – uit voorzorg – mijn tweede borst geamputeerd en volgt een reconstructie van beide borsten. Een zware operatie waarvan ik goed moet kunnen herstellen. Begin september hoop ik opnieuw op te starten. Ik zal de exacte datum gaandeweg bepalen en communiceren via Facebook en een briefje aan de deur. Hopelijk ben ik eind dit jaar definitief op de goede weg en kan ik er dan opnieuw helemaal zijn voor mijn klanten”, besluit Celine met een grote glimlach. (AB)