Kankerpatiënte Sophie (45) breidt haar tietjes-actie uit

‘Tits time to party’, staat te lezen op één van de kaartjes van Sophie, vergezeld van een leuke borstentekening. Die ontwerpen zijn vanaf nu ook op kousen, totebags en andere gadgets te vinden. “Ik wou vooral nog meer goede doelen steunen”, vertelt Sophie.

Eind oktober 2021. Sophie Helsen (45) gaat aan de slag bij een nieuw bedrijf als boekhoudster en in het weekend klust ze bij in de Vesper in Kortrijk. Door puur toeval ontdekt ze dat ze borstkanker heeft, even later vertellen de dokters haar dat er al zeven uitzaaiingen in haar botten zijn. “Niet door slim te zijn en zelfonderzoek te doen helaas”, zucht ze. “Dat is de reden waarom ik naar buiten wou komen met een actie. Het kan echt letterlijk iedereen overkomen. Vrouw, man, jong, oud, gezond of niet. Dat heb ik zelf mijn hele leven onderschat.” In december besloot Sophie na een drankje met vriendinnen om ‘Tietjes op kaartjes’ in het leven te roepen. Vriendin Lora Pattyn tekende borsten in alles vormen en maten, de spitsvondige quotes komen van overal, al de rest neemt Sophie voor haar rekening. Sinds de opstart verkocht ze ruim 1.000 kaartjes, de opbrengst gaat integraal naar Think Pink. “Een grote en bekende organisatie die echt zoveel doet voor kankerpatiënten. Ik heb me enorm gesteund gevoeld door hen. Mensen vergeten soms dat zij volledig afhankelijk zijn van acties en giften, ik wou iets terug doen, mijn steentje bijdragen”, vertelt Sophie.

Totebags en t-shirts

Na dit eerste succes vond ze dat het tijd was voor een uitbreiding. “Dat de kaartjes zo populair zouden zijn had ik nooit kunnen dromen. Ik had destijds gehoopt op zo’n 250 euro, maar het is snel ver gegaan, tot in Nederland zelfs. Het voelde als een uitdaging om er verder mee te gaan”, aldus Sophie. “Ik mag voorlopig niet werken, dus het is fijn om iets om handen te hebben én tegelijk iets te betekenen voor het goede doel.”

Check jezelf. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap – Sophie Helsen

Via sociale media lanceerde Sophie deze week kousen, totebags, make-uptasjes en binnenkort ook T-shirts met de gekende vrolijke tietjes op. De opbrengst van de verkoop van deze nieuwe gadgets wordt verdeeld tussen Think Pink en VUB-Yamina Krossa Fonds. Sophie leerde die laatste vzw toevallig kennen door haar eerste actie. Yamina is zelf een lotgenoot en voerde in 2015 campagne om borstreconstructie volledig terug te betalen aan borstkankerpatiënten, een opzet waarin ze slaagde. Ze besloot de resterende middelen naar de nieuwe vzw over te dragen, waarbij borstkankeronderzoek naar een vaccin centraal staat. Een missie die volgens Sophie elke cent waard is: “Als het kleine beetje dat ik kan inzamelen kan bijdragen tot een vaccin, dan is dat toch fantastisch? Ook al is het niet meer voor mij, maar voor alle mannen en vrouwen die na mij komen. Ik wil helpen.” (lees verder onder de Instagrampost)

Onwetendheid

Momenteel weet Sophie niet hoe haar toekomst eruitziet. Heel lastig voor zichzelf, maar ook voor echtgenoot Wouter en tweeling Warre en Rune (21). “Ik ben nu in behandeling, en dat zal voor de rest van mijn leven zo zijn. De komende maanden staat er immuno- en hormoontherapie op de agenda. Ik mag van geluk spreken dat mijn lichaam alle behandelingen redelijk goed verdraagt en ik me niet té slecht voel. Daarmee hopen de dokters mijn uitzaaiingen te omkapselen, zodat ze niet verder kunnen uitbreiden. Ik word heel strikt opgevolgd, in maart volgt dan een nieuwe analyse. Dan zal ik te weten komen of de behandelingen aanslaan.”

Genezen zal Sophie echter nooit doen. Ze kan leven met de kanker, maar hoelang? Dat vormt momenteel nog een groot vraagteken. “Dat kan 6 maanden zijn, maar ook 20 jaar”, klinkt het. Dat wachten, die onzekerheid, voortdurend geduldig moeten zijn… Ik ben ziek, dat is een feit en daar kan ik intussen mee leven. Maar die onwetendheid is het lastigste aan dit hele proces.”

Ludiek boosten

Wat Sophie uiteindelijk hoopt te bereiken met haar ‘tietjes-actie’? “Op een ludieke manier mensen bereiken en hen waarschuwen. 1 op 8 krijgt ooit de diagnose te horen; zelfonderzoek kan letterlijk je leven redden. Daarnaast natuurlijk de bekendheid van verschillende fondsen boosten en hen een duwtje in de rug geven. Als ik daarin slaag, ben ik tevreden.”