Kanaalzwemster Haïke geeft koudwatertherapie in de Noordzee

Haïke De Vlieger (51) zwom vorige zomer als eerste Belgische vrouw in dertig jaar het Kanaal over vanuit Engeland naar Frankrijk. Om die uitdaging te kunnen aangaan moest ze leren de kou te trotseren. Die ervaring deelt ze nu via ‘Koud en Krachtig’ met anderen via koudwatertherapie in de Noordzee. “Het is een gezondheidskuur in de natuur”, vertelt Haïke. Wij namen voor de gelegenheid zelf mee een ‘duik’ in zee. Een bijzondere ervaring.

Zondagmorgen om 10.00 uur verzamelde Haïke De Vlieger met 14 deelnemers op het strand van Oostende voor een kennismaking met koudwatertherapie. Bedoeling is om na een uitleg van de voormalige redster over het nut van zo’n koude duik voor het lichaam en enkele tips over wat je wel en niet mag doen, onszelf onder te dompelen in het koude water.

Vele gezondheidsvoordelen

Dat water heeft een temperatuur van 14,5 graden. De buitentemperatuur aan zee is 17 graden. Toegegeven: dat valt best nog mee en is nog niets in vergelijking met de temperaturen waarbij echte ijsberen in het water duiken.

Haïke is enorm enthousiast als ik vraag of ik mag deelnemen aan de sessie in functie van dit artikel. Ik dacht nog dat de beste manier om erover te schrijven was om deel te nemen. Een beslissing waar ik bij het opstaan zondagmorgen toch even spijt van had, maar er was geen weg terug.

Dus zit ik net als de 13 andere deelnemers op zondagmorgen op het strand. Haïke vraagt wie er stress heeft en er gaan toch enkele handen in de lucht, maar dan neemt de kinderpsychiater uit Humbeek – een deelgemeente van Grimbergen – haar deelnemers mee door de vele gezondheidsvoordelen van een frisse duik.

Reset

“Het koude water heeft om te beginnen enkele mentale voordelen. Als je in het koude water stapt denk je alleen nog maar aan de koude waardoor je hersenen een reset krijgen. Je verlegt ook je eigen grens waardoor je weerbaarder wordt. Uit een studie is gebleken dat mensen die vaak een koude douche of een koude duik nemen veel actiever zijn en hun geheugen werkt beter”, zegt Haïke.

Daarnaast is het ook goed voor je immuunsysteem waardoor je minder infecties oploopt. “Het is eigenlijk een gratis gezondheidskuur in de natuur.” Na de uitgebreide toelichting met alle voordelen gidst Haïke haar groep met veel humor door de do’s en don’ts en is het tijd om in het water te gaan.

Vooraf kreeg iedereen een toelichting over kledij. Zo is het handig om een muts aan te doen in het water om je hoofd warm te houden. “Het is ook niet de bedoeling om te duiken. We dompelen ons gewoon onder zodat heel het lichaam reageert op de koude. Iedereen blijft in het water zolang als hij of zij zelf wil en als je begint te rillen kom je er best uit. Het is geen wedstrijd.”

Verrassend genieten

Veertien graden klonk dan wel warm, in de realiteit doet het nog altijd pijn aan je voeten als je de eerste stappen zet in de zee, maar gedreven door het enthousiasme van de groep en de aanmoedigingen van Haïke stappen we voorzichtig verder. De ene al wat sneller dan de andere. Vooral het punt voorbij je middel moet je jezelf forceren om je volledig onder te dompelen want je hersenen vragen zich op dit moment af waarom je dit aan het doen bent.

Je lijf tintelt overal en je voeten voelen als ijsklompjes. Na een tijdje zegt Haïke dat we ondertussen al ruim drie minuten in het water zitten en we zijn zelf verrast. Nog enkele minuten laten voel je de koude niet meer en ook de pijn trekt weg. Het is verrassend genieten. En ik hoor zelfs hoe de grootste twijfelaar van de groep toegeeft dat ze blij is dat ze het gedaan heeft.

Veel verbruikte calorieën

Ondertussen krijgen we steeds meer verraste blikken vanop het strand. Het lokt toch wel wat belangstelling van de warm ingeduffelde wandelaars. Na 23 minuten stappen we, behoorlijk trots op onszelf, terug uit het water. De mensen die ik tegenkom kijken toch een beetje raar en ik voel op die korte tocht richting mijn spullen amper de koude.

Enkel mijn vingers geven al een duidelijk signaal dat ze warmte nodig hebben. Bij het aankleden beginnen de meeste deelnemers serieus te rillen. Een goed teken zegt Haïke. “Bij rillen verbruik je heel veel calorieën. Door 20 minuten in het koude water te gaan verbruik je evenveel als je wanneer je zou gaan lopen. Dat is toch leuk meegenomen”, lacht Haïke. We krijgen nog een klein glazen flesje om te vullen met zeewater. Zo kan iedereen thuis met trots terugdenken aan de grens die ze hier verlegd hebben vandaag.

Goed gevoel

Eenmaal aangekleed krijgen we warme thee en zelfgemaakte koekjes. Goed om op te warmen en de calorieën terug aan te vullen. Iedereen lijkt zichtbaar opgewekt eens ze terug opgewarmd op de zeedijk zitten.

Haïke wil met de sessies iedereen laten kennismaken met de voordelen van het koude water. “Ik zocht een nieuwe ervaring na mijn tocht over het kanaal. Op deze manier kan ik meer in de natuur zijn en mijn ervaring delen met andere mensen. Het is er gewoon, het is gezond en het geeft zo’n goed gevoel. Iedereen kan het ook aan. Ik ben zelf ex-strandredder en dokter waardoor ik iedereen ook optimaal kan begeleiden. Ik hou de groepen daarom ook bewust klein zodat ik iedereen voldoende aandacht kan geven.”

Een initiatie met Haïke kost 55 euro. Meer info via https://www.koudenkrachtig.be.

