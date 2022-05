Kaasvoorraad Milcobel in Moorslede mag opnieuw in handel gebracht worden

De kaasvoorraad van Milcobel, die uit voorzorg tijdelijk geblokkeerd werd na een listeriabesmetting in de fabriek in het West-Vlaamse Moorslede, mag opnieuw in de handel gebracht worden. Dat melden het bedrijf en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vrijdag.

Milcobel bevestigde vrijdag dat de oorzaak van de besmetting terug te voeren is tot het onderhoud van een van de zeven pekelbaden en de voorbereidende werken. “Producten die in die periode in het betrokken pekelbad hebben gezeten, zijn ofwel geblokkeerd in de fabriek, of werden reeds uit voorzorg teruggeroepen”, benadrukt het bedrijf.

Consument niet bereikt

Op basis van een uitgebreide staalname van meer dan 3.000 stalen hebben volgens Milcobel geen met listeria besmette producten de consument bereikt. De eerder aangekondigde recall bij de consument van bepaalde kazen blijft onverminderd gehandhaafd.

Milcobel zal in samenspraak met het FAVV de voorwaarden definiëren waarop de kaasvoorraden opnieuw kunnen geleverd worden en de fabriek in Moorslede stapsgewijs weer kan opgestart worden. De verpakkings- en leverzone wordt opgestart op maandag 9 mei.