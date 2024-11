Jonge wielrenner overleed wellicht aan een hersenvliesontsteking: wat zijn de symptomen en wat doe je eraan?

Wat is een hersenvliesontsteking en hoe kun je een fatale afloop vermijden? Na het tragische overlijden van de jonge Tuur Hancke (19) uit Lo-Reninge legt neuroloog Alexander de Bruyn uit wat de symptomen zijn en wanneer je aan de alarmbel moet trekken.

Het lijkt erop dat de voormalig wielerbelofte Tuur Hancke (19) begin deze week is overleden aan de gevolgen van een acute hersenvliesontsteking (meningitis). Hij werd zwaar ziek zonder enige aanleiding en kon in het ziekenhuis niet meer gered worden.

Risicofactoren

“Eerst en vooral zijn er twee vormen. Je hebt een virale hersenvliesontsteking die het meest voorkomt maar vaak ook minder ernstig is. Een bacteriële hersenvliesontsteking is wél een levensbedreigende aandoening, die meestal veroorzaakt wordt door de verspreiding van bacteriën via de bloedbaan naar de hersenen. Bij kinderen gaat het meestal over de meningokokbacterie, bij volwassenen is de pneumokok doorgaans de dodelijke indringer”, legt dr. de Bruyn van AZ Groeninge in Kortrijk uit.

“Er zijn risicofactoren, maar vaak hebben patiënten gewoon pech gehad”

Iedereen kan zo’n bacterie oplopen. Ze kunnen zich via speekseldruppels heel snel van persoon tot persoon verspreiden. Wel zijn er volgens de neuroloog enkele risicofactoren waarmee je rekening kan houden: “Als je een hersenoperatie heb laten uitvoeren – en er dus een rechtstreeks contact was tussen je hersenen en de buitenwereld – moet je extra goed opletten. Maar ook mensen die kampen met een verzwakt immuunsysteem of die te maken kregen met een infectie in het middenoor of de sinussen hebben meer kans om een bacteriële hersenvliesontsteking op te lopen”, aldus dr. de Bruyn. “Maar heel vaak vinden we ook geen onderliggende oorzaken, en heeft de patiënt gewoon pech gehad…”

Elke minuut telt

Symptomen om naar uit te kijken zijn de volgende: hoofdpijn, (hoge) koorts, braken en verminderd bewustzijn. Ook rode vlekjes op de huid en onverklaarbare nekstijfheid kan een waarschuwing zijn. “Als je je kin niet passief op je borstkas kan laten rusten, bijvoorbeeld. Dit kun je zelf dus testen indien je niet zeker bent wat de oorzaak van je koorts of hoofdpijn is. Maar sowieso is hoge koorts in combinatie met hoofdpijn en slaperigheid een indicatie dat je beter zo snel mogelijk naar het spoed gaat. De symptomen van meningitis kunnen zich zeer snel ontwikkelen, soms zelf over het verloop van enkele uren. Elke minuut telt, net zoals bij een beroerte”

Om een hersenvliesontsteking met zekerheid vast te stellen moet een lumbale punctie uitgevoerd worden, maar in de praktijk zullen spoedartsen meestal meteen antibiotica toedienen om de kans op herstel en overleving te maximaliseren.

Onbehandelde bacteriële meningitis leidt altijd tot overlijden, 20 procent van alle patiënten die de aandoening krijgen door de pneumokok sterft. “Daarom zijn preventieve maatregelen zoals vaccinatie van essentieel belang. Vaccinatie van jonge kinderen voor ‘de meningokok’ is verplicht in Vlaanderen. Patiënten met een verzwakt immuunsysteem hebben ook de mogelijkheid om hun vaccins up to date te houden om extra bescherming tegen hersenvlies ontsteking te hebben. Maar uiteindelijk kan iedereen het oplopen, jong en oud…”, besluit de arts.